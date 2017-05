Сборная России обыграла команду Дании на ЧМ по хоккею

Сборная России встретилась с национальной командой Дании в рамках чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 3:0.

Все три шайбы были забиты в течение 70 секунд второго периода. В составе российском команды отличились Никита Гусев, Богдан Киселевич и Сергей Плотников, передает "Газета.ru".

Victory! Team Russia #ЧМ2017 defeated the team of Denmark with the score 3:0 pic.twitter.com/BTfY6qSDwl #news #Russia