Сборная России обыграла команду Дании на ЧМ по хоккею

Сборная России встретилась с национальной командой Дании в рамках чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 3:0.

Все три шайбы были забиты в течение 70 секунд второго периода. В составе российском команды отличились Никита Гусев, Богдан Киселевич и Сергей Плотников, передает "Газета.ru".