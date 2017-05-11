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Сборная России обыграла команду Дании на ЧМ по хоккею

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Сборная России встретилась с национальной командой Дании в рамках чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 3:0.

Все три шайбы были забиты в течение 70 секунд второго периода. В составе российском команды отличились Никита Гусев, Богдан Киселевич и Сергей Плотников, передает "Газета.ru".

Автор: Евгений Мышко11 мая 2017, 19:42

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