Сборная России обыграла команду Дании на ЧМ по хоккею

Сборная России встретилась с национальной командой Дании в рамках чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 3:0.
Все три шайбы были забиты в течение 70 секунд второго периода. В составе российском команды отличились Никита Гусев, Богдан Киселевич и Сергей Плотников, передает "Газета.ru".
Victory! Team Russia #ЧМ2017 defeated the team of Denmark with the score 3:0 pic.twitter.com/BTfY6qSDwl #news #Russia— Rus to En Fr Es News (@Rus_Eng_News) 11 мая 2017 г.
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