Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку

Магнитогорский комментатор в прямом эфире оскорбительно высказался о нападающих СКА Вадиме Шипачеве и Илье Ковальчуке. Последнему журналист призвал разбить лицо.

"Ковальчук и Шипачев – подлец и симулянт. Вот Дадонова я искренне поздравляю, Никиту Гусева. А что касается Ковальчука, хотелось бы, чтобы ему как минимум качественно начистили физиономию. Травмы не пожелаешь никому, а вот разбить лицо не помешало бы", - заявил комментатор "ТВ-ИН" Павел Зайцев во время трансляции пятого матча Кубка Гагарина.

Перед этим журналист заявил, что не будет болеть за сборную России на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. "Впервые за долгие годы не буду эту сборную поддерживать. Меня категорически не устраивает, что под пафосными лозунгами „Все для сборной, все для победы“ ломаются через колено клубы с их интересами, делаются бестолковые паузы в календаре", – отметил комментатор.

Сразу же после громкого заявления журналиста с обращением выступило руководство телеканала. Представитель "ТВ-ИН" сообщил, что Зайцева не будут наказывать. "Павел высказывал свое собственное мнение. Какие тут могут быть наказания, поощрения. Он максимально близко был к команде. Воспринял это поражение самым серьезным образом, пропустил через себя и поэтому, может быть, был не сдержан в своем комментарии", – цитирует Life заявление телеканала.

Комментатора разозлил эпизод в матче между СКА и магниторогским "Металлургом", когда Ковальчук нанес удар нападающему "Металлурга" Яну Коваржу. Момент остался незамеченным судьями. СКА обыграл "Металлург" со счетом 4:1 в серии и выиграл Кубок Гагарина.