В Петербурге объявили о завершении строительства "Зенит-Арены"

На новом стадионе "Зенита" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге завершены строительные работы. Компания "Метрострой", которая является генподрядчиком строительства, утверждает, что документы о сдаче стадиона будут подписаны 26 декабря.

О завершении строительных работ сообщила глава службы по связям с общественностью "Метростроя" Екатерина Гигиняк на странице своего аккаунта в Twitter. По словам пресс-секретаря компании, соответствующие документы будут подписаны в понедельник, 26 декабря.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

Примечательно, что приезд официальных лиц на достроенный стадион был перенесен. Точная дата визита пока не известна. Вероятно, это произойдет в течение этой рабочей недели, сообщают "Невские новости".

Как передает Национальная служба новостей (НСН), ранее в ФИФА выразили уверенность, что стадион будет сдан согласно требованиям о проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018. 21 декабря сообщалось, что окончательная стоимость возведения "Зенит-Арены" составила 41 миллиард рублей.

Напомним, возведение арены началось в 2007 году. С тех пор стоимость работ несколько раз пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Между тем в конце ноября президент России Владимир Путин назвал проблемы со строительством спортивного объекта в Петербурге "печальной историей".

В конце августа 2016 года сообщалось, что стадион "Зенит-Арена" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет достроен за счет перераспределения средств бюджета города. Как писали Dni.Ru, власти Северной столицы изыскали 2,6 миллиарда рублей за счет сокращения расходов на строительство школ и детских садов.