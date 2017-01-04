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Самые зрелищные хоккейные драки

Фото: GLOBAL LOOK press/Vit Simanek
Ровно 30 лет назад, 4 января 1987 состоялась, пожалуй, самая известная ледовая битва – между молодежками Канады и СССР. В связи с этим Dni.Ru решили сделать свою подборку самых зрелищных хоккейных драк.
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СССР – Канада, молодежный ЧМ в Чехословакии  

Легендарный бой произошел в последний день соревнований, 4 января. Все началось на 14-й минуте второго периода при счете 4:2 в пользу канадцев. Канадцам для выигрыша чемпионата нужна была победа с разницей в три шайбы, сборная же СССР ни на что не претендовала, неудачно проведя предыдущие игры. Из-за драки обе сборные были дисквалифицированы, и канадская сборная осталась без потенциальных золотых медалей. Драка вовлекла всех игроков двух команд, включая запасных. После того как судьи не смогли восстановить порядок на льду, свет на арене был выключен, однако это также не принесло результата, и пришлось вызвать полицию.   

После драки Международная федерация хоккея с шайбой дисквалифицировала всех игроков на 18 месяцев, а тренеров команд – на три года. Позже дисквалификация была уменьшена до 6 месяцев. Несколько игроков, участвовавших в той драке, впоследствии стали звездами первой величины. Среди них Теорен Флёри, Брендан Шэнахэн, Сергей Фёдоров, Александр Могильный.  


 "Витязь" – "Авангард". 9 января 2010   

Буквально через 6 секунд после стартового вбрасывания вспыхнула массовая драка. Хоккеисты из Чехова сразу после начала матча скинули перчатки и бросились избивать своих соперников. В результате "ледового побоища" пострадали капитан "Авангарда", лидер национальной сборной Белоруссии Алексей Калюжный, лидер национальной сборной Чехии, лучший бомбардир Роман Червенка и чешский защитник Мартин Шкоула.

В итоге, после массовой драки на льду и выписанных судьями невиданных в истории мирового хоккея 840 штрафных минут, матч не был доигран, так как доигрывать его было просто некому.  

 "Ак Барс" – "Трактор". 8 января 2008  

В матче российской суперлиги хоккеисты "Ак Барса" и "Трактора" сошлись стенка на стенку. Поводом для потасовки стало решение арбитра, который не засчитал гол челябинцев в ворота хозяев. Драка стала рекордной – впервые в России две команды набрали 378 минут штрафного времени за матч.   

Самые впечатляющие междусобойчики в тот вечер провели форварды "Ак Барса" Григорий Шафигулин – против нападающего Константина Касянчука и Александр Степанов – против защитника Дениса Баева. Добавим, что вес Шафигулина 102 килограмма, Степанова – 100! Дело принципа – Баев в раздражении бросил на трибуны майку одного из игроков "Ак Барса", за что и был жестоко наказан буквально вылетевшим со скамейки штрафников Степановым.  

 

Только примерно через час после окончания матча судьи смогли оформить официальный протокол встречи, из которого явствовало, что "Ак Барс" заработал в этот вечер 217 минут штрафа, а "Трактор" – "всего" 161.


 "Бостон" – "Монреаль". 9 февраля 2011 

 Из самых заметных побоищ Национальной хоккейной лиги стоит отметить драку в матче "Бостон Брюинс" – "Монреаль Канадиенс". Игра регулярного чемпионата НХЛ подарила любителям хоккея 14 заброшенных шайб, обилие массовых драк и завершилась со счетом 8:6 в пользу "Брюинс".

В общей сложности арбитры встречи выписали игрокам 46 удалений, что составило 187 минут штрафа. Кроме того, в середине матча произошла драка с участием вратарей Тима Томаса и Кери Прайса.    


  Россия – Чехия. 19 апреля 2009  

Эта драка произошла во время заключительного этапа Евротура, когда наша хоккейная дружина со счетом 4:3 переиграла хозяев турнира. Выяснение отношений нередко переходило рамки дозволенного, перетекая в рукопашные схватки.   


 Драка юных хоккеисток в Тобольске. 27 февраля 2013

Для хоккея драка на льду – это обычный инцидент, без которого игры редко обходятся, но в не том случае, когда на льду играют совсем юные девочки. Хоккеистки команд Тюменской области и Республики Татарстан устроили драку в матче финальной части VI зимней Спартакиады учащихся России 2013 года.

Девочки (возраст спортсменок – от 12 до 14 лет) использовали в драке не только кулаки, как это принято в мужском хоккее, но и клюшки. Из-за чего началась потасовка, остается неизвестным, но, к счастью, арбитру за минуту удалось "потушить пожар".    


Стычка 11-летних игроков "Барыса" и "Металлурга". 10 мая 2013

 Видеозапись массовой драки хоккеистов 2002 года рождения, выступающих за юношеские команды новокузнецкого "Металлурга" и астанинского "Барыса", собрала несколько миллионов просмотров на YouTube. Что стало причиной драки, неясно, однако в потасовке приняли участие множество игроков. Судьи пытались разнять дерущихся, но сделать это им долгое время не удавалось. 


Любопытно, что эта видеозапись получила популярность и на американских новостных сайтах, где её назвали "сумасшедшей". Впечатление на заокеанских журналистов произвёл тот факт, что некоторые игроки умудрялись драться даже на лету. Так, портал SportsGrid прокомментировал видео: "А сколько лет этим детям? Девять? Десять? Вот поэтому мы никогда не должны воевать с Россией". 

Автор: Виталий Петров4 января 2017, 15:34

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