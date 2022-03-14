К чему снится акула? "Дни.ру" собрали для своих читателей информацию из самых авторитетных сонников.



Многие считают, что увидеть акулу во сне – значит получить предупреждение об угрозе. Авторы ряда сонников согласны с тем, что чаще всего акула снится в качестве негативного знамения. Людям, которые увидели в своих грезах морского хищника, рекомендуют ознакомиться с толкованием этого символического сна.

СОННИК МИЛЛЕРА

Известный американский психолог Густав Миллер считал, что в большинстве случаев акула олицетворяет собой, в лучшем случае – трудности, а в худшем – врагов и серьезные проблемы. Отвечая на вопрос о том, к чему снится акула женщине, Миллер отмечал, что если зверь плавает в чистой воде – это значит, что окружение человека лишь кажется доброжелательным. На самом же деле в нем затаился завистник, плетущий против спящего козни.

СОННИК ВАНГИ

Знаменитая ясновидящая также считала, что преследующая человека во сне акула сулит опасность. Возможно, кто-то затаил на него злобу и готов нанести жестокий удар. Однако если спящий вступил с морским хищником в схватку, он вполне способен одолеть неприятеля. Если ему это удастся, то он одержит победу и наяву.

СОННИК ФРЕЙДА

Основатель психоанализа традиционно связывал знаки во сне с сексуальной сферой жизни. По мнению Зигмунда Фрейда, спящему может быть хорошо известно, к чему снится акула. Она олицетворяет сексуального партнера, который хочет навязать ему свою волю и занять властвующую позицию. В таком случае следует озвучить ему свое несогласие наяву, иначе решить проблемы будет затруднительно.