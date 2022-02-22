к чему снится затмение женщине или мужчине? Однозначно это перемены в жизни, остальное зависит от обстоятельств во сне.

Затмение во сне говорит о сложных переживаниях и трудном жизненном этапе у сновидца. Толкователи рекомендуют человеку, который увидел такой сон, набраться терпения и ждать развязки.

Видеть во сне затмение также символизирует о провокациях, которые знакомые могут готовить против вас. Если затмение снится мужчине, его ждут временные проблемы. Если же такой сон видит женщина, значит вскоре она совершит нечто спонтанное и необдуманное.

СОННИК МИЛЛЕРА

Видеть во сне затмение говорит о проблемах в семье. Вероятно, вы будете испытывать какие-то разногласия с родственниками. Лунное затмение – более страшный знак во сне. Это говорит о болезни или даже смерти.

ЖИТЕЙСКИЙ СОННИК

В народе говорят: "На меня будто затмение нашло". Такой сон говорит о дезориентации в ситуации. Возможно вы будете совершать ошибки, о которых потом непременно пожалеете. Также затмение во сне говорит о том, что вам грозят некие фальшивые ценности. Помимо этого такой сон говорит о беспокойстве о ваших близких. В любом случае, страдания будут недолгими. Затмение краткосрочно, и спустя время положение сновидца нормализуется так же, как и проходит это явление в природе.