Многих интересует, к чему снится война. Ведь такой сон часто пугает и настораживает.

Во многих сонниках говорится, к чему снится война. Удивительно, но это далеко не всегда кошмар, который предвещает беды. Поэтому важно уделять внимание деталям, чтобы истолковать сон правильно.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОЙНА ПО СОННИКУ НОСТРАДАМУСА

Война во сне по этому соннику может иметь разные значения. Например, если ты смог спрятаться, убежать и не участвовать в битве, то это свидетельствует о грядущем счастье. Если же вы принялись сражаться и проиграли, то тогда у вас может быть конфликт с начальством. Возможно, вас отругает руководство за недобросовестную работу. Если же вам снятся исторические сражения, которые уже произошли, то это предвещает мир и благополучие.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОЙНА ПО СОННИКУ ЦВЕТКОВА

Этот сонник отвечает на вопрос, к чему снится война женщине. Так, по мнению Цветкова, война во сне – это предвестник того, что девушка столкнется с какой-то чертой характера своего возлюбленного, которая ее разочарует.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОЙНА ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Война во сне означает, что скоро в ваш дом придут ссоры и конфликты. Если война снится женщине, у которой есть возлюбленный, значит в будущем он проявит себя с дурной стороны. Однако если вы увидели победу в войне, то вас ждет заметное улучшение дел как дома, так и на работе.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ВОЙНА МУЖЧИНЕ

Если война приснилась мужчине, то его женщина предстанет перед ним в неприглядном свете. Возможно, это даже приведет к разочарованию. Если же войну во сне увидел военный, то это предвещает задачи на работе.