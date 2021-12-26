К чему снится корабль

Развод Григория Лепса Россияне молятся за Малахова в парике Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
партнеры
Вторник
28 декабря
Лента новостей
23:58
К чему снится начальник
22:10
"Твари конченые": известный артист плюнул в разыгравшего его Пельша
22:07
Бьянка поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
21:18
"Это может вызвать перегрузку системы": глава Роспотребнадзора бьет тревогу из-за омикрон-штамма COVID-19
20:35
"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа
20:23
Премьер Белоруссии допустил создание единой с Россией валюты
20:17
Российский скульптор изготовил статуи-символы 2022 года из навоза
19:48
Диана Гурцкая поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
19:04
Неврозы, зависимость, саморазрушение – Билан не справляется
18:54
Раздвинувшая ноги Навка вылупилась на полуголого мужа Заворотнюк: Хочется побрить
18:49
Малиновская отказалась общаться с оклеветавшей ее Борисовой: Это как пить из лужи
18:38
Неожиданный поворот в конфликте Кудрявцевой и Соседова
18:31
Зачем расплывшийся Жуков танцует перед камерой
17:57
"Здравствуй, родина!": блудный Панин вернулся в Москву
17:53
"Сексуальна и зажигательна": выкатившая грудь в прозрачных кружевах Пегова возбудила народ
17:34
"Он себя изжил": Сын Никулина плюнул в старого Петросяна
17:26
Жуткое столкновение легковушки и автокрана в Подмосковье: погибли два человека
17:03
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
17:01
Брак звезды турецкого сериала "Черно-белая любовь" Ибрагима Челиккола рухнул
16:47
"Взял меня силой": Похотливый Жигунов надругался над коллегой
16:40
"Иванушки International" поздравили читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
16:37
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
16:20
Каре и цветные очки: как сейчас выглядит игравшая Марту в сериале "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня
16:15
50-летнюю Орбакайте призвали срочно похудеть: Кровь из глаз
15:47
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
15:44
Винить себя в бедности и есть с тарелок за десятки тысяч: чему учит Рудковская на марафоне успеха
15:43
Неожиданно: юная Загитова побила резко сдавшую Гузееву
15:25
Голосистый Лазарев публично растоптал выскочку Бузову: Не певица
15:21
Родила наследницу и показала эффектную фигуру в купальнике: что известно о молодой любовнице Дмитрия Маликова
14:52
"Самцы трясут отростком": Комики с ТНТ грязно опорочили Маслякова
14:50
Глава Крыма Аксенов: Западу выгоден конфликт России и Украины
14:43
"Невозможно перестать пересматривать": сын обрил Васильевой голову
14:40
Муж-режиссер и коварство матери: что известно о личной жизни беременной звезды сериала "Знахарь"
14:29
Раскрыт размер вышедшей на пенсию 44-летней Инны Маликовой
14:19
Обрюзгший Малахов оконфузился на всю страну после слухов о болезни: Волосенки опали
14:19
В квартире в Люберцах нашли два трупа
13:56
"Сдохни, тварь поганая": Униженный матерью Ургант подвергся издевательствам
13:55
"Куда катится эта женщина?": лысеющей Волочковой влепили затрещину
13:50
Препараты, алкоголь и визиты к психологу: от изможденного Газманова остались осколки
13:45
Одаривший любовницу кольцом за двенадцать миллионов Мамаев пытается обобрать экс-супругу до нитки
13:35
Мечтающая родить Елена Валюшкина сделала множество операций
13:17
Всплыла информация о тайной татуировке 60-летней Яковлевой: Достойный пример для сына
13:00
"Жиробасина в отвратных шмотках": Резко сдавшая Гузеева вызвала омерзение
12:55
Звезда сериала "Два" Кривеня: о сроке годности КВН, конкуренции в юморе и скандальном шоу "Игра"
12:50
Побрилась налысо и высочила замуж за юнца: что стало с брошенной ради Навки женой Пескова
12:42
Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022
12:34
Публика ахнула при виде изменившейся Кожевниковой: От красоты ничего не осталось
12:20
52-летний Пригожин обомлел от вида любимой: Не Валерия
12:15
Куда сходить в Москве: афиша с 28 декабря по 10 января
12:06
За сутки в России 21 922 человек заболели ковидом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева попала под сильное влияние нового мужа: Считаю его своим господином
"Умирай медленно": Жириновский приложил антипрививочницу Шукшину
"Будет гарем": Азиза привечает дома любовницу мужа
Бездетная Макеева заявила о скором пополнении: Ждем ребенка
"Она навязчива": Скандалистку Собчак позорно выставили
Политолог Болкунец: Лукашенко хочет усидеть на двух стульях
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
К чему снится корабль

К чему снится корабль

Приснился корабль? Обратитесь к соннику "Дни.ру", чтобы понять его значение.
прочитано 834 раза

Разные сонники по-разному толкуют вопрос, к чему снится корабль. Как правило, это говорит о том, что человек исследует свои собственные эмоции и подсознание. Но все же существуют более подробные трактовки.

ПО ТЕМЕ

К чему снится молоко

К чему снится одежда

К ЧЕМУ СНИТСЯ КОРАБЛЬ ПО СОННИКУ ФРЕЙДУ

Известный психолог связывал этот сон с женским началом. Для дамы корабль может иметь разные смыслы. Так, если женщине снится множество кораблей – это скрытое стремление к разным интимным связям. Плыть на корабле – подсознательный символ проблем в личной жизни.

К ЧЕМУ СНИТСЯ КОРАБЛЬ ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Этот сонник отвечает на вопрос, почему снится тонущий корабль. Так, ваши планы и мечты могут разрушаться. Также это может означать ваш страх показаться некомпетентным в работе. А вот влюбленным сон может предупреждать о проблемах в отношениях. Если человек утонул вместе с кораблем, то его ждет ссора с близким человеком, укор от него.

К ЧЕМУ СНИТСЯ КОРАБЛЬ ПО СОННИКУ ЛОФФА

Этот сонник помогает понять, к чему снится большой корабль. Так, он является предвестником безопасности. Это значит, что в жизни человека произойдут благие события. Например, путешествие или обогащение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Корабль. Фото: USC Press Service/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2021, 23:58 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Раздвинувшая ноги Навка вылупилась на полуголого мужа Заворотнюк: Хочется побрить

Пара попала на камеру
Шоу-бизнес

Неврозы, зависимость, саморазрушение – Билан не справляется

Певцу требуется помощь
Шоу-бизнес

"Взял меня силой": Похотливый Жигунов надругался над коллегой

Необузданная страсть
Шоу-бизнес

Винить себя в бедности и есть с тарелок за десятки тысяч: чему учит Рудковская на марафоне успеха

Продюсера рассекретили

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января
Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году

Здоровье

"Это может вызвать перегрузку системы": глава Роспотребнадзора бьет тревогу из-за омикрон-штамма COVID-19
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
За сутки в России 21 922 человек заболели ковидом
В России выявили 23 210 новых случаев ковида за сутки

Спорт

Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера
Жестоко избитый Соловьев завязал с работой из-за травмы мозга: Уже рвется
"Комок в горле": Обиженная Тутберидзе рассказала о страшном предательстве
"Мамина дочка": Тутберидзе откровенно рассказала о проблемах c Загитовой

Регионы

В квартире в Люберцах нашли два трупа
В Подмосковье после падения снега с крыши ТЦ госпитализировали школьницу
Житель Челябинска умер во время футбольного матча
В Удмуртии потерпел крушение вертолет
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+