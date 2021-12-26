Приснился корабль? Обратитесь к соннику "Дни.ру", чтобы понять его значение.

Разные сонники по-разному толкуют вопрос, к чему снится корабль. Как правило, это говорит о том, что человек исследует свои собственные эмоции и подсознание. Но все же существуют более подробные трактовки.

К ЧЕМУ СНИТСЯ КОРАБЛЬ ПО СОННИКУ ФРЕЙДУ

Известный психолог связывал этот сон с женским началом. Для дамы корабль может иметь разные смыслы. Так, если женщине снится множество кораблей – это скрытое стремление к разным интимным связям. Плыть на корабле – подсознательный символ проблем в личной жизни.

К ЧЕМУ СНИТСЯ КОРАБЛЬ ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Этот сонник отвечает на вопрос, почему снится тонущий корабль. Так, ваши планы и мечты могут разрушаться. Также это может означать ваш страх показаться некомпетентным в работе. А вот влюбленным сон может предупреждать о проблемах в отношениях. Если человек утонул вместе с кораблем, то его ждет ссора с близким человеком, укор от него.

К ЧЕМУ СНИТСЯ КОРАБЛЬ ПО СОННИКУ ЛОФФА

Этот сонник помогает понять, к чему снится большой корабль. Так, он является предвестником безопасности. Это значит, что в жизни человека произойдут благие события. Например, путешествие или обогащение.