Существует много объяснений, к чему снится церковь. Чтобы разобраться, нужно обратиться к сонникам.

Некоторые считают, что церковь снится к духовному просветлению, а вот для кого-то церковь во сне символизирует терзания. Чтобы лучше понять толкование такого сновидения, обратимся к сонникам.

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К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Церковь во сне не является предвестником чего-то хорошего. Так, она символизирует несбыточные надежды и последующее разочарование. По мнению Миллера, в вашей жизни наступит тяжелый жизненный период. Так что церковь во сне будто предупреждает вас к тому, что в будущем вам придется стать более терпимым, чтобы пережить все невзгоды.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО СОННИКУ ВАНГИ

Если вам снится церковь, то это означает, что вам нужно посетить службу, покаяться в грехах, поставить свечку. Также необходимо разобраться в себе и подумать, все ли вы делаете правильно. Если вам снится, что вы находитесь внутри церкви, то это означает, что в будущем вас начнут уважать окружающие.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО ФРЕЙДУ

Этот сонник может помочь ответить на вопрос, к чему снится церковь женщине. Так, известный психолог, соотносил образ церкви с образом женщины. Именно поэтому если девушка видит во сне мужчину, находящегося внутри церкви, значит в будущем она сможет его завоевать. Однако если избранник останавливается на полпути, то это может говорить о его страхах.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО СОННИКУ-ГОРОСКОПУ

Благодаря этому соннику вы также можете понять, к чему снится церковь женщине. Так, сон предвещает скорое замужество.