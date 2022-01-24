Вдову Градского ограбили Проклова слегла с инсультом Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Воскресенье
23 января
Лента новостей
00:03
К чему снится церковь
22:03
Внешний вид Девятовой вызвал оторопь: Народ не узнал
20:17
В Госдуме назвали единственно возможный способ воссоединения Крыма с Украиной
18:04
Пострадал мозжечок: врачи отказались оперировать сраженную инсультом Проклову
18:01
"Господи": вскрылась новая информация о состоянии разбитой инсультом Прокловой
18:00
"Немыслимые счета": Элитные роды Водонаевой обошлись в стоимость премиального автомобиля
17:50
"Думала, храм": Почерневшая Волочкова раздвинула рогатку в музейных интерьерах
17:28
Сдавший Алибасов сообщил об исчезновении человека
17:23
Оранжерея в номере и украшения на 12 миллионов: Бузова купается в роскоши после дня рождения
16:41
Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
16:41
"Схожа до перепутывания": Неузнаваемая Литвинова стала копией дочери
16:40
"Жить стало невозможно": с домом покойной Легкоступовой происходит страшное
16:40
Американские политологи призвали США признать неготовность Украины стать частью Запада и НАТО
16:29
"Со святыми упокой": известный актер сообщил о кончине Леонида Куравлева
16:18
"Не узнать": Народ бьет тревогу из-за состояния исхудавшей звезды Comedy Woman
15:57
"Скромненько прожить на 5 миллионов": зажравшаяся Борисова шокировала тратами на подарки
15:57
"Знать не хочу!": Алферова наплевала на внебрачного сына Абдулова
15:25
Мощнейший "стояк": Пугачева подсыпает в еду Галкина средство для потенции
15:25
"Грешили": Хмельницкая рассказала о тесной связи с женатым Куценко
13:46
Газманова отговаривают от сомнительной затеи после слухов о проблемах в браке
13:20
"Может лучше": Молодящаяся Пугачева шокировала резким откатом в советское прошлое
13:20
"Позор. Тварь. Мразь. Конченая": Карпович страдает из-за Прилучного
12:06
36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной
11:52
Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
11:45
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
11:42
Оставшаяся без мужа жена Певцова попала в передрягу: Надо спасать
11:35
"Того Мишани не стало": Сукачев о тяжелой судьбе ставшего тюремным авторитетом Ефремова
11:34
Неожиданный удар: Зудина безжалостно размазала разбитую недугом Проклову
11:34
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19
10:06
"Все только начинается": раскрепостившаяся экс-супруга Лепса поразила народ пикантным кадром
08:21
"Насколько плохо она воспитана": родительницу Бузовой разнесли за плевок в матерей-одиночек
06:37
53-летняя Стриженова поласкалась с мужем на камеру: Счастье есть
04:37
"Не вздумай": принц Уильям запретил Миддлтон забирать домой четвертого ребенка
02:19
Григорий Летоуказатель: народные приметы 23 января
23:28
Трехэтажный особняк и прислуга: Как живет разбитая инсультом Проклова
20:36
"Бывают же такие парни": россиянки в экстазе от младшего сына Орбакайте
17:54
"Красил губы, целовался с мужчиной": Харламов рассекретил неожиданные подробности жизни известного актера
17:53
"Просто бизнес": новую девушку Тимати обвинили в неискренности
17:38
Врачи требуют от Рудковской перестать мучить сына тренировками
17:31
Преобразился: Вышедший в свет онкобольной Юдашкин поразил здоровым видом
16:57
"Рыдаю": внешний вид доживающего свой век Мартиросяна всполошил народ
16:30
"Он маньяк, он меня насиловал": В семье близкого человека Бузовой страшная трагедия
16:14
Жена Газманова поделилась семейной проблемой: Увлекся женщиной на 8 лет старше
15:41
Командующий ВМС Германии Шенбах: Я считаю, что война будет в ближайшие 10-20 лет
15:36
Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей
15:19
"Новый любовник": разведенка Асмус рассказала об отношениях с Козловским
14:43
Вытягивают деньги: Что ждет сильно сдавшую Федосееву-Шукшину в доме престарелых
14:14
"Тает на глазах": усыхающая после болезни 63-летняя Зарубина вызвала оторопь
13:30
Кого нельзя выселить из квартиры: Мнение юриста
12:48
"Лучшая": женатого Малахова сняли с другой женщиной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

300 тысяч за коммуналку: Во сколько обходится шикарный замок жирующим Галкину и Пугачевой
Сверкнула дыркой: Волочкова оконфузилась на дне рождения
"Тает на глазах": усыхающая после болезни 63-летняя Зарубина вызвала оторопь
Пишет по ночам: Новый муж Макеевой тайно общается с бывшей
Многолетний кошмар: друг семьи растлил Татьяну Васильеву в 4-летнем возрасте
Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сонник
К чему снится церковь

К чему снится церковь

Существует много объяснений, к чему снится церковь. Чтобы разобраться, нужно обратиться к сонникам.
прочитано 53 раза

Некоторые считают, что церковь снится к духовному просветлению, а вот для кого-то церковь во сне символизирует терзания. Чтобы лучше понять толкование такого сновидения, обратимся к сонникам.

ПО ТЕМЕ

К чему снится корабль

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО СОННИКУ МИЛЛЕРА

Церковь во сне не является предвестником чего-то хорошего. Так, она символизирует несбыточные надежды и последующее разочарование. По мнению Миллера, в вашей жизни наступит тяжелый жизненный период. Так что церковь во сне будто предупреждает вас к тому, что в будущем вам придется стать более терпимым, чтобы пережить все невзгоды.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО СОННИКУ ВАНГИ

Если вам снится церковь, то это означает, что вам нужно посетить службу, покаяться в грехах, поставить свечку. Также необходимо разобраться в себе и подумать, все ли вы делаете правильно. Если вам снится, что вы находитесь внутри церкви, то это означает, что в будущем вас начнут уважать окружающие.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО ФРЕЙДУ

Этот сонник может помочь ответить на вопрос, к чему снится церковь женщине. Так, известный психолог, соотносил образ церкви с образом женщины. Именно поэтому если девушка видит во сне мужчину, находящегося внутри церкви, значит в будущем она сможет его завоевать. Однако если избранник останавливается на полпути, то это может говорить о его страхах.

К ЧЕМУ СНИТСЯ ЦЕРКОВЬ ПО СОННИКУ-ГОРОСКОПУ

Благодаря этому соннику вы также можете понять, к чему снится церковь женщине. Так, сон предвещает скорое замужество.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Aleksander Grishin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 00:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Приглашение к оральным ласкам: сын Королевой показал миру талант невесты-стриптизерши

Отпрыск звезды веселился всю ночь
Шоу-бизнес

"Немыслимые счета": Элитные роды Водонаевой обошлись в стоимость премиального автомобиля

Журналистка привыкла к роскоши

Коронавирус

Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19

Пандемия на нем не закончится

Шоу-бизнес

"Может лучше": Молодящаяся Пугачева шокировала резким откатом в советское прошлое

Поклонники в недоумении

Гороскоп

Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Здоровье

Число суточных заражений ковидом в России впервые перевалило за 60 тысяч человек
Создатель "Спутника V" Гинцбург: "омикрон" может мутировать в еще более опасный штамм COVID-19
Как защитить детей от "омикрона" – советы иммунолога Крючкова
Новый антирекорд: в России за сутки ковидом заразились почти 50 тысяч человек

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

Саратовец изрезал ножом и задушил собственную мать
На молочном заводе под Новосибирском произошел взрыв
В Петербурге мужчина порезал ножом двух собутыльников
Житель Иркутска устроил стрельбу в продуктовом магазине
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+