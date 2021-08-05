То, к чему снятся родственники, разные сонники толкуют по-своему. В целом же встреча или разговор с близкими во сне предвещает получение известий.



Родственники снятся и к тому, что сновидца ждет какой-то подвох от сослуживцев. Такой сон может сулить семейные распри. Видеть во сне больного родственника – к лишним расходам. Сонники рассказывают о том, к чему снятся умершие родственники.

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Так, встреча с покойным родственником во сне способна пролить свет на какой-то нереализованный аспект в вашей жизни. После такого сна рекомендовано четко определить свои планы на будущее.

Сонник Миллера

Сонник толкует, к чему снятся живые родственники. По Миллеру, это сновидение означает, что вы будете чрезмерно беспокоиться из-за тяжелых воспоминаний. Переживания уйдут, когда вы сможете отпустить мысли о прошлом.

Сонник Ванги



К чему снятся живые родственники, говорит и данный сонник. Этот сон сулит грусть по дорогим и близким людям. Родственник по утверждениям Ванги всегда символизирует приятную тоску по семейному очагу. общаться с ними во сне – исполнить задуманное, достичь целей.

Сонник Фрейда

Психоаналитик объясняет, к чему снятся умершие родственники. Видеть их во сне может олицетворять то, что ваша сексуальная активность пошла на спад, но вас это мало тревожит. Наяву вы решили уделять больше времени духовному развитию. Фрейд не исключал, что это связано со страхом смерти.

Сонник Лоффа

По мнению Лоффа, родственники во сне означают тревогу за них наяву. Например, вы боитесь, что умрет тот, кто часто болеет, или тот, кто совершает слишком много опрометчивых поступков.

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