К чему снится собака

Сны о животных доказали истинную ценность сновидений в целом, ведь они раскрывают суть личностных проблем и взаимоотношений, указывают на значение обстоятельств. Сновидение с участием собаки может трактоваться по-разному, в зависимости от породы, окраса пса и множества других обстоятельств, которые нужно учитывать.



В целом, увиденная во сне собака символизирует свои главные качества – верность, преданность, готовность прийти на помощь в любой момент. Если вам приснился ваш домашний питомец, ждите хороших новостей. Большую роль в трактовке играет настроение и местоположение животного, а также то, чем оно занимается: лает, играет или проявляет агрессию. Основная линия сновидения станет понятна по таким деталям, как внешний вид пса и его характер.

Так, большой породистый пес может символизировать появление в вашей жизни опытного наставника, а грязный серый пес — проблемы в жизни ваших друзей. Также большое значение имеет ваше отношение к животному в контексте сна. Толкование может меняться в зависимости от любой мелочи, которую вы увидите. Для более точной расшифровки постарайтесь вспомнить максимальное количество нюансов из вашего сна.

Если собака рычит и бросается на вас, остерегайтесь подсиживаний от недоброжелателей, а если ластится – это к благополучию и верным людям в вашем окружении. Увидеть во сне, что вас преследует ищейка, означает, что вас будут искушать соблазны, которые грозят неприятными последствиями. Лай одинокого бродячего пса предсказывает разлуку с близким человеком или даже его смерть. Если Вам приснилось, что собака убивает кошку, то это предсказывает удачу в деловых отношениях или приятную неожиданность в карьере. Если кот и собака сперва ведут себя спокойно рядом друг с другом, а потом начинают драться, то это символизируют фиаско на любовном фронте. Приближение доброго пса – вестник хорошего предложения для мужчины и скорого замужества для женщины. Если в сновидении у собаки голова была не одна – ожидайте множество неотложных дел, которые обрушатся на вас одновременно и в самый неожиданный момент, гласит сонник Миллера.

Современный сонник положительно трактует даже агрессивное поведение животного: укус собаки символизирует позитивные перемены. Астромеридиан же воспринимал укус как сигнал о ссоре с друзьями. Если обратиться к соннику Ванги, то очень неблагоприятным окажется сновидение об убитой или раненой собаке: в этом случае проблемы могут настигнуть не только вас, но и ваших близких друзей.