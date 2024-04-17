Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Кадровые перемены произошли в строительном и экономическом комплексах российской столицы. Они были объявлены на официальном интернет-портале руководителя Сергея Собянина.

В администрации Москвы недавно произошла серия изменений относительно сотрудников и их позиций. Мэр Сергей Собянин утвердил эти изменения. Среди прочего, указом было принято решение об освобождении Андрея Бочкарева от занимаемой им должности заместителя мэра по градостроительной политике и строительству.

Вместо него на должность был назначен Владимир Ефимов, который будет исполнять свои обязанности до окончания срока полномочий действующего мэра. До этого момента Ефимов занимал пост заместителя мэра по экономической политике и вопросам имущественных и земельных отношений.

Также мэр Москвы Сергей Собянин назначил Марию Багрееву, руководителя департамента экономической политики и развития столицы, на должность своего заместителя.