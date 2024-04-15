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Понедельник 15 апреля

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Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая

Собянин: Дни исторического и культурного наследия пройдут с 18 апреля по 31 мая
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Событие, которое станет настоящим праздником для всех ценителей истории и культуры, скоро начнется в Москве. С 18 апреля по 31 мая пройдут Дни исторического и культурного наследия, организованные под эгидой мэра столицы.

Данное мероприятие станет уникальной возможностью окунуться в атмосферу старой Москвы, узнать больше о ее памятниках и исторических достопримечательностях. В рамках акции запланировано проведение около 600 мероприятий, включая экскурсии, лекции, мастер-классы.

Все желающие смогут поучаствовать в этом увлекательном путешествии по времени и пространству, познакомиться с богатым культурным наследием Москвы. Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться на портале "Узнай Москву", чтобы не упустить возможность посетить интересные места и события.

Основная цель акции – показать современную жизнь столичных памятников. Среди них такие знаковые сооружения, как жилой Дом Наркомфина, Московский дворец пионеров и дом-коммуна. Эти здания не только сохранили свою историческую ценность, но и продолжают активно использоваться в современной жизни города. Посетители смогут увидеть, как сочетается архитектурное наследие с современными функциями этих зданий.

Отдельное внимание будет уделено усадебному наследию. Гости акции смогут окунуться в атмосферу старинных усадеб и узнать больше о их истории. Для семей с детьми подготовлены специальные программы, включающие детские мастер-классы и развлекательные мероприятия. Например, в ландшафтном парке "Митино" пройдет мероприятие "Я – археолог" для детей, а взрослые смогут посетить выставку "Стиль былых времен".

Дни исторического и культурного наследия – это возможность не только узнать больше о богатой истории Москвы, но и провести время с пользой для души и разума. Приглашаем всех желающих присоединиться к этому увлекательному путешествию в прошлое, чтобы открыть для себя новые грани столичного культурного наследия.

ДНИ в Telegram

15 апреля 2024, 14:12
Фото: Roman Denisov/Global Look Press
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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