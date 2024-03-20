Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Скончался Александр Ширвиндт Тесты Орбакайте объявила новый тур по России Игры Сонник

Топ новостей недели

Внучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестройВнучка Софии Ротару и артист "Шаман" оказались братом и сестрой Заработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублейЗаработала: наследникам умершей Моргуновой выплатят 60 тысяч рублей На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбищеНа 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище До слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словомДо слез: толпы россиян несут цветы, поминая Кадышеву добрым словом

Лента новостей

Среда 20 марта

12:25Сергей Жуков рассказал о значительных переменах в жизни после рождения пятого ребенка 11:32Звезду сериала "Слово пацана" Кологривого после дебоша в баре задержала полиция 11:03"Приставил нож": Лариса Долина подробно рассказала о совершенном на нее покушении 09:32Ургант трогательно рассказал о последнем разговоре с Уткиным перед смерью журналиста 08:39Юрий Стоянов развеял миф об изменах и алкоголизме в цеху актеров 06:08Международный день счастья: обычаи и традиции 20 марта 03:09Пирожные на любой вкус: три простых рецепта для сладкоежек 00:02Актуальный лайфхак: как правильно стирать теплую куртку, чтобы потом не жалеть 20:31Пластический хирург Минасян оценил желание Киркорова продать на аукционе откачанный жир 19:01Умер спортивный комментатор Василий Уткин 18:33Иосиф Пригожин предложил включить песни SHAMAN и Игоря Николаева в школьную программу 17:57Вдовий траур или лоск? Вид певицы Жасмин после исчезновения мужа вызвал оторопь 17:26Перенесшая операцию Кудрявцева вышла на работу на костылях 16:42Моложе на 30 лет: изменившаяся Королева годится Николаеву в дочки 16:00Волочкова раскошелилась и возместила нанесенный театру Кадышевой ущерб 14:42"Они не пара": Ковальчук ответила на заявление о расставании с Чумаковым 12:29Знакомые лица: Малышева представила новых ведущих Первого канала 10:41"Прощай!": молодая жена Диброва внезапно поставила перед фактом 09:43И поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 03:57Таинственно исчезнувшая Кейт Миддлтон "нашлась" 00:33Врач рассказал о бессимптомно протекающих опасных заболеваниях 21:59"Он должен вернуться": Малахов заявил о возвращении Ширвиндта с того света 20:46Обнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 19:06Как жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 17:49Не только на диване: как красавица из "Уральских пельменей" снимает напряжение 16:33Ургант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 15:48"Не могла стоять на ногах": дочь Глюкозы загремела в больницу после концерта 15:09"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 14:46Вынужденный экономить Лепс расстался с 20-летней возлюбленной 14:01"Спою главные хиты": "отмененная" Орбакайте объявила большой гастрольный тур 12:15Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой 11:34"Уберите это подальше": Яна Поплавская публично набросилась на Лолиту 11:06Перекроенная хирургами Виктория Боня призвала доверять природе 10:24Приспустил штаны: вымоливший прощение Киркоров снова разделся 09:29Потрепал за белокурую челку: певец Шура сравнил SHAMAN с лошадью 08:02Как разбудить в себе энергию: жизненный опыт Никиты Джигурды 00:035 причин отказаться от пышной свадьбы 20:06"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену 18:37Тест: насколько хорошо вы знаете Виктора Цоя и разбираетесь в его творчестве? 14:22Безопасность превыше всего: как делать онлайн покупки и не попасть в руки мошенников 10:2110 знаменитостей старше 50 лет, которые не прячут возрастные изменения за фильтрами 06:04Тест: знаете ли вы секреты звезд шоу-бизнеса? / Тайное становится явным 03:105 правил успешной вечеринки с коллегами / результат 100% 22:117 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин 19:17Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Собачье сердце"? 16:36Мировые звезды, которые наплевали на голливудские стандарты красоты 13:20Порадовать близких и не потратить лишнего: как сэкономить на покупках в праздники? 10:15Что такое имплантация и в каких случаях подходит этот метод лечения зубов 06:09"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным 00:095 историй успеха: знаменитости мирового шоу-бизнеса, открывшие собственное дело
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год
102

В столице продолжат совершенствовать систему профильного образования.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о планах развития образования в столице. По его словам, одним из приоритетов станет совершенствование системы профильного и предпрофессионального образования.

"Сегодня в более чем 70% столичных школ уже есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа– и ИТ-классы", – отметил градоначальник.

Также продолжится развитие Московской электронной школы (МЭШ). На платформе зарегистрированы более трех миллионов учителей, учащихся и их родителей. Сервисом пользуются более 4,5 миллиона раз в день, уточнил Собянин.

Столичные колледжи продолжат модернизировать под требования работодателей. В учреждениях среднего профессионального образования дополнительно создадут 19 тысяч бюджетных мест.

"Кроме того, запустим программу по капитальному ремонту московских школ — в 2024-м работы начнутся в 50 зданиях", – рассказал Собянин.

Ранее мэр сообщил, что для школьников создали 42 виртуальные лаборатории в "Московской электронной школе" (МЭШ). Они позволяют проводить и повторять эксперименты онлайн.

20 марта 2024, 12:41
Фото: Новосильцев Артур/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта
Проголосовавшие электронно получат одну, три или пять тысяч призовых баллов. В Москве в понедельник, 18 марта, состоится заключительный розыгрыш призов среди тех, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.

Для проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов

Для проголосовавших электронно 17 марта пройдет второй розыгрыш призовых баллов
Победители станут известны не позднее 10:00. В Москве в воскресенье, 17 марта, пройдет второй розыгрыш призов в рамках акции #ВыбираемВместе.

В проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах

В проекте "Перезвони сам" появилась горлиния для защиты от мошенников на выборах
Некоторые москвичи получили звонки и смс-сообщения с угрозами. В Москве продолжается второй день голосования на выборах президента России.

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллиона призов"

Более 1,6 млн избирателей стали победителями первого розыгрыша "Миллиона призов"
Участниками стали проголосовавшие на выборах президента онлайн или при помощи терминалов. В столице состоялся первый розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов".

Мосгоризбирком: За препятствование выборам грозит уголовная ответственность

Мосгоризбирком: За препятствование выборам грозит уголовная ответственность
МГИК не исключил подготовку несогласованных акций на отдельных участках. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) выявила аномальное число прикрепившихся избирателей на отдельных участках.

Выбор читателей

18/03Пнд"Я была его второй женой": неожиданное признание Алентовой у гроба Ширвиндта 18/03ПндКак жить без нее? Облаченный в черное гражданский муж Бабкиной вышел на связь 19/03ВтрИ поделом! Хабенскому все вернулось бумерангом 18/03ПндОбнародованы предсмертные слова Ширвиндта о похоронах 18/03ПндУргант у гроба Ширвиндта пошутил про его "старческую щечку" 18/03ПндБизнес-план Московской недели моды