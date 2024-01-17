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Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории
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Количество обращений к виртуальным инструментам превысило 4,4 миллиона.

Число единиц образовательного контента в библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) превысило 1,6 миллиона, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что учащимся доступны тестовые задания, рабочие тетради, электронные учебники, сценарии занятий, интерактивные приложения и многое другое.

Большой популярностью пользуются виртуальные лаборатории. Они позволяют проводить и повторять эксперименты онлайн. Это хороший способ расширить знания и закрепить материал.

Собянин обратил внимание, что виртуальные лаборатории доступны в любое время и неограниченное количество раз. Впервые такой инструмент появился в МЭШ в 2019 году. Сегодня школьникам доступно 42 лаборатории по семи предметам.

"Общее число обращений к этим виртуальным инструментам превысило 4,4 млн раз, в том числе свыше 400 тыс. раз в этому учебном году", – написал градоначальник.

По его словам, наибольшей популярностью пользуются виртуальные лаборатории по математике, технологии, информатике и черчению. Так, лабораторией "Моделирование роботов" в этом учебном году воспользовались уже более 65 тысяч раз. Около 27 тысяч раз обратились к инструменту "3D-моделирование. Силаэдр".

Функционал "Московской электронной школы" постоянно расширяется. В сентябре началось подключение МЭШ к московским колледжам. Педагоги и студенты получили доступ к электронному журналу, дневнику, библиотеке, портфолио учащегося и другим сервисам.

"Московская электронная школа" разработана в 2016 году столичными департаментами образования и науки и информационных технологий.

17 января 2024, 12:12
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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