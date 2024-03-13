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Среда 13 марта

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Собянин: В колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Собянин: В колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей
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Число поступающих на бюджет в средние профессиональные учебные заведения увеличится в 1,5 раза.

В Москве утвердили программу создания в колледжах 10 тысяч дополнительных мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, создание дополнительных мест позволит в 1,5 раза увеличить число выпускников девятых классов, которые поступают в средние учебные заведения, и удовлетворит спрос на получение востребованных профессий. Также это восполнит дефицит квалифицированных кадров в городской экономике, подчеркнул мэр.

Собянин напомнил, что Москва начала обновлять содержание и инфраструктуру среднего профессионального образования в прошлом году. До конца текущего года в городе усовершенствуют более 230 существующих мастерских и лабораторий колледжей и организуют около 90 новых.

"В сентябре в индустриальном парке "Руднево" откроется специализированная площадка, где будут обучаться больше 1000 студентов колледжей по промышленным специальностям", – рассказал мэр.

Меняется и система оценки качества подготовки выпускников. С 2023 года проводится экзамен на базе работодателей, где учащимся присваивают разряды.

Ранее Собянин сообщил, что для школьников создали 42 виртуальные лаборатории в "Московской электронной школе" (МЭШ). Они позволяют проводить и повторять эксперименты онлайн.

13 марта 2024, 15:10
Фото: Киселев Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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