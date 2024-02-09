Собянин: Благоустроим в этом году еще два участка парка "Яуза"

В порядок привели уже 13 участков.

В 2024 году продолжится благоустройство парка "Яуза" на северо-востоке Москвы. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В порядок планируется привести территории вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы. Общая площадь участков – почти 33 гектара.

"С 2016 года привели в порядок 13 участков общей площадью 324,6 га", – уточнил градоначальник.

Благоустроена пойма реки Яузы и ее притока Чермянки. Также работы прошли на территориях вдоль Чукотского и Лазоревого проездов, участков от проезда Дежнева до улицы Молодцова, вдоль Северодвинской, Сухонской, Сельскохозяйственной улиц и другие.

Благоустройство парка "Яуза" выполнено примерно на 90%, сообщил ранее Собянин. В 2023 году работы прошли вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы. Там оборудовали игровые и спортивные площадки, видовые зоны.

На этой неделе мэр Москвы утвердил планы благоустройства улиц на 2024 год. Планируется обновить 19 общественных пространств. Также приведут в порядок Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, прибрежные территории Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.