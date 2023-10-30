В парке "Яуза" создали игровые, спортивные площадки и видовые зоны – Собянин

Благоустройство завершено на 90%.



В Москве продолжается благоустройство парка "Яуза". Это уникальная природная территория, рядом с которой проживает свыше миллиона москвичей.

"На сегодня благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%. В будущем году обязательно продолжим эту большую работу", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В 2023 году работы прошли на участках вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы. Обновлена дорожно-тропиночная сеть, добавлены новые маршруты для велосипедистов и бегунов.

По словам Собянина, после окончания всех работ в парке можно будет пробежать марафон в 42 километра. Общая протяженность велодорожек составит более 20 километров.

На участках благоустройства установили новую садово-парковую мебель и опоры наружного освещения. Создано 16 игровых зон для детей разных возрастов и 20 спортивных площадок, где можно поиграть в волейбол, настольный теннис, заняться воркаутом.

Обновлена экотропа у левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда. В порядок привели пять мостов, из них два стали частью экомаршрута. Со стороны Сухонской улицы оборудована видовая площадка, построена сцена для мероприятий.

На участке поймы реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы привели в порядок две детские площадки. Там появился спортивный кластер с площадками для игр, столикамидля пинг-понга и тренажерами.

У территории Ростокинского акведука организовали прогулочные маршруты. На заболоченном участке появилась экотропа на сваях со смотровой площадкой.

В сентябре на юге Москвы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки открылся новый парк. Специалисты очистили и реабилитировали территории пойм, создали новые функционые зоны и площадки.

В районе Нагатино-Садовники благоустроена пойма реки Жужи. Там появилась многофункциональная спортивная зона, 16 пикниковых зон с беседками и столиками. В порядок привели территорию "Вишневый сад".