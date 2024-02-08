Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Пространства у воды становятся новыми точками притяжения горожан.

В 2024 году продолжится благоустройство московских набережных. На обновленных пространствах у воды можно погулять, отдохнуть с видом на реку и заняться спортом, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В этом году в порядок приведут Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Также работы пройдут на прибрежных территориях Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов. Кроме того, специалисты укрепят берега рядом со стадионом "Спартак", рассказал Собянин.

Он напомнил, что с 2010 года в Москве благоустроили 42 набережных общей протяженностью 68 километров. В порядок привели и одно из любимых мест прогулок горожан и гостей столицы – Воробьевскую набережную.

В январе Собянин сообщил о скором открытии 36-метрового пешеходного моста на стрелке острова Балчуг в центре столицы. Сооружение станет частью нового прогулочного маршрута и сделает самые известные достопримечательности ближе и доступнее.

Ранее мэр Москвы утвердил планы благоустройства улиц на 2024 год. Планируется обновить 19 общественных пространств. В частности, в порядок приведут территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства.