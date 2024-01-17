Собянин сообщил о скором открытии пешеходного моста на стрелке острова Балчуг

Мост станет частью нового прогулочного маршрута.



В 2024 году откроется мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, переправа сделает достопримечательности города ближе и доступнее.

Собянин уточнил, что готовность 36-метрового моста составляет 70%. С него откроется живописный вид на знаковые объекты Москвы.

Для открытия моста специалисты перекладывают инженерные коммуникации. При этом удобные пешеходные проходы по набережным сохранены, а движение речного транспорта не останавливается.

Собянин сообщил о разработке еще одного проекта – пешеходного перехода под Малым Каменным мостом. Он свяжет кинотеатр "Ударник" и ГЭС-2 с Болотной площадью.

"Создадим единый пешеходный маршрут, связывающий Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг", – резюмировал мэр.

До 2026 года в столице появятся еще семь новых пешеходных мостов. Их возведут на Москве-реке и Яузе. Одну из переправ построят рядом с МГТУ имени Баумана.