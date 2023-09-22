Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в СВАО

В округе появились новые места для прогулок и занятий спортом.



О результатах благоустройства мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

В порядок привели парк "Долгие пруды" в районе Северный. Для сохранения экологического баланса природную территорию разделили на несколько зон.

Ближе к жилым домам оборудовали площадки для детских игр, занятий спортом и тихого отдыха. В парке проложили четыре километра дорожек и транзитный проход к Новодачному шоссе и станции Долгопрудная первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

В районе Свиблово специалисты обновили стадион в Тенисном проезде. Там появилось футбольное поле с искусственным газоном. За воротами оборудовали мини-залы для воркаута, настольного тенниса и кроссфита, волейбола, стритбола и большого тенниса.

Также в Свиблово завершается благоустройство сквера между улицей Седова и проездом Русанова. Обновлена прогулочная зона, установлены новые фонари. Для владельцев домашних животных оборудовали комфортную площадку для выгула.

В районе Марьина Роща благоустроили сквер на площади Борьбы, посвященный произведению Венедикта Ерофеева "Москва – Петушки". Сохранена планировка и исторический облик площади. Между скульптурами героев проложили имитацию железной дороги.

В Южном Медведкове благоустроили сквер вдоль улицы Молодцова. В районе дома №1 установили посвященный покорителям Арктики и Антарктики арт-объект – ярко-красный самолет Ан-2.

Мэр Москвы ранее подвел итоги благоустройства дворов с учетом пожеланий горожан. В порядок привели 1,6 тысячи территорий во всех административных округах.