Собянин рассказал, как преобразились дворы с учетом пожеланий москвичей

В программу вошло более 1,6 тысячи территорий.

В Москве завершилось комплексное благоустройство дворов. Работы прошли во всех административных округах.

"Чаще всего просили дополнительное освещение, новые скамейки, а также оборудовать детские и спортивные площадки", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Больше всего дворов благоустроили на юге города – 487 объектов, на западе – 274 и на северо-востоке – 225. На юго-востоке привели в порядок 153 дворовых территории, в Троицком и Новомосковском округах – 82.

Проекты разработали с учетом пожеланий жителей столицы. Так, на Жулебинском бульваре установили сказочный замок с веревочными лестницами, где можно спуститься с каната или горки. Рядом с детскими площадками расположены уличные тренажеры.

В районе 14 дома на Челюскинской улице установили 6-метровый комплекс для лазания. Для самых маленьких создан комплекс с развивающими тач-панелями и горками.

Масштабная программа по благоустройству столичных дворов утверждена более 10 лет назад. В 2011-2016 годах привели в порядок более 24 тысяч территорий. Там обустроили зоны отдыха и спорта, установили современные игровые комплексы.

Ранее сообщалось, что на территории парка "Яуза" появится детский кластер площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Он будет состоять из четырех площадок разных размеров, соединенных дорожками.