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Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года
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Модернизация затронет комплексы воркаута во дворах.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое после вступления в должность заседание президиума столичного правительства. Помимо прочего, обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры.

Градоначальник дал поручение провести капитальный ремонт не менее 55 объектов спорта. Работы пройдут в течение двух лет – с 2024 по 2026 годы.

Также продолжится плановая модернизация комплексов спортивных тренажеров и воркаута во дворах, на школьных стадионах и в парках.

В Москве действует более 29 тысяч спортивных зон. Это физкультурно-оздоровительные центры, лыжные рассы, катки, комплексы уличных тренажеров во дворах.

Популярность спорта среди москвичей стремительно растет. С 2010 года число тех, кто выбирает активный образ жизни, выросло в 2,6 раза – до 5,46 миллиона.

Модернизация спортивной инфраструктуры активно продолжалась весь 2022 год. За это время капитально отремонтировали 77 спортивных объектов, благоустроили 92.

Мэр Москвы ранее анонсировал строительство спортивного комплекса и скалолазного цнентра на месте бывшей промзоны "Огородный проезд" на северо-востоке столицы. В проект инвестируют около 30 миллиардов рублей.

На первом после выборов заседании президиума правительства Москвы обсуждались основные программы развития города. Собянин поручил продолжить реконструкцию зданий поликлиник и школ, ускорить строительство метро и переселение горожан в новое жилье в рамках программы реновации.

22 сентября 2023, 11:21
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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