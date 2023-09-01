Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

Проблемы со здоровьем у Дроздова Тесты Скандал вокруг пластики Бони Игры Сонник

Топ новостей недели

Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло?Народ требует выгнать Чурикову с Первого канала. Что произошло? Принц Гарри вернется в Великобританию: и вот почемуПринц Гарри вернется в Великобританию: и вот почему Выигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьмиВыигравший суд у Анджелины Джоли Брэд Питт познакомил новую возлюбленную с детьми Что делать в случае затопления квартиры соседямиЧто делать в случае затопления квартиры соседями

Лента новостей

Пятница 1 сентября

14:50Назван новый хозяин: Пугачева тайно продала подмосковный замок 14:18Татьяна Тарасова объяснила свое появление на линейке внука в инвалидной коляске 12:03"Прийти в себя не может": Гурцкая вышла в свет после смерти мужа 10:28Специалист призвала россиян полностью заряжать телефон перед походом в лес 09:32"Было четкое желание": Бузова рассказала о сложном пути к славе 08:00Здоровье превыше всего: какие продукты не стоит покупать в супермаркете 06:56Создать секс-чат и привязать партнера к стулу: 10 способов разнообразить интимную жизнь в паре 04:17Как сэкономить на отпуске в осенний сезон 02:14"В семье была история": почему Ваня Дмитриенко категорически против кредитов и ипотек 00:09Педиатр рассказала о признаках кризиса первоклассника 22:35Загремел в больницу: Киркоров стал жертвой врачебной ошибки 21:52"Такой разброс": что скрывают стены дорогущего особняка Муцениеце 21:105 шагов к восстановлению желудка: полезная инструкция 20:31"Чувство несвободы": Подольская кричит о постродовой депрессии 19:14"Было ошеломительно": поникшая Высоцкая объявила о прощании 18:24"Злоупотребляет": кем стала Пугачева в Израиле 17:16Развод неминуем: 5 главных ошибок в выборе жены 14:53На уехавшую за границу Пугачеву подали в суд из-за долгов 13:32Звезда Comedy Woman о работе в новом шоу: Неимоверно сложно 13:17Exeed LX AWD: полный привод и брызги шампанского 13:13"Прислуга выглядит шикарнее": внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил 12:16"Назвал меня полоумной старухой": Талызина ответила оскорбившему ее Ширвиндту 11:16Подорожали: сколько теперь стоит букет для учителя ко Дню знаний 10:08Пришлось нанять охрану: Караулова стала жертвой преследования 09:52Умер народный артист России Валерий Егоров 09:25Шпионил за ней? Бритни Спирс обвинила экс-мужа в сговоре с ее отцом 08:22Молодая жена Цекало без стеснения оголилась 06:23Принц Гарри рассказал о психологических травмах: и вот кто виноват 04:28Депрессия, тревожность или усталость: Почему у вас дома беспорядок? 02:10Эксперты ожидают снижения спроса на ипотеку в России к октябрю 00:24Что будет с заброшенными дачными участками? 22:28"С самого утра убираю": родившая Тодоренко отчаянно борется с фекалиями 21:57"Вплоть до пожара": в чем подвох проводки в дачном доме 21:10Многодетная звезда "Универа" Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото: Делюсь 20:22"Напоказ": Собчак разместила фото живота со словами о беременности 19:05"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги 16:48"Обращаюсь с просьбой": Долина срочно ищет недвижимость в аренду 15:45"Начинают бушевать гормоны": побег 16-летней фигуристки Горбачевой объяснила тренер 15:02В Архангельске нетрезвый водитель сбил мать с грудным ребенком 14:48"Лицо с футбольный мяч": Боня показала жуткие кадры после операции 13:53Как в Москве прощаются с режиссером Панфиловым: душераздирающие кадры 13:17"Кто из вас старше?": Кудрявцева ошеломила помолодевшим видом на фоне мужа 12:4416-летняя фигуристка Горбачева извинилась за свое исчезновение 12:42"Наслаждаемся": Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой 12:12"Трусы зря надел": "любовник" Алены Блин подразнил гомофобов прозрачным нарядом 11:06Кто и за что дал Бузовой пинка за границей? 10:16Возвращение "Давай поженимся" обернулось скандалом. Что произошло? 09:19"Напоминает червяка в навозной жиже": известный режиссер раскрыл свое отношение к Панину 08:20Ширвиндт считает известного ведущего "мелким провокатором" 06:13Семенович показала, как "рабы" натягивают на нее корсет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана

Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Н.Э. Баумана
107

В ближайшие полгода будут готовы еще 10 корпусов.

В День знаний мэр Москвы Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана. Это Многофункциональный научно-образовательный корпус и "Дворец технологий".

"Обновляем МГТУ им. Баумана по поручению Владимира Путина, проводим работу совместно с Правительством России. Новые современные корпуса — не только стены, это новое оборудование и новые технологические возможности", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В Многофункциональном научно-образовательном корпусе расположатся семь университетских кафедр. Во "Дворце технологий" разместятся управление аспирантуры, приемная комиссия, ученый клуб, профессорский клуб и клуб выпускников. В парадных помещениях корпуса будут проводить научно-образовательные форумы.

По словам мэра, в ближайшие годы построят еще 10 корпусов университета. До конца текущего года завершится создание Исследовательского центра и "Многофункционального библиотечнего корпуса", в следующем году в эксплуатацию сдадут "Квантум парк", "Центральный кластер" и комплекс студенческих общежитий.

Также Собянин напомнил о благоустройстве 14 улиц и переулков в районе МГТУ. В скором времен будет построен новый мост через Яузу.

В июне правительство Москвы подписало с МГТУ имени Баумана соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для промышленности. Вместе с ведущими вузами город будет развивать проект "Московская техническая школа" и создавать центры технологических и производственных компетенций.

1 сентября 2023, 14:14
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы
Мэр поздравил горожан с Днем знаний. Первого сентября в школы Москвы пошли около 120 тысяч первоклассников, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалист призвала россиян полностью заряжать телефон перед походом в лес

Специалист призвала россиян полностью заряжать телефон перед походом в лес
Перед походом в лес необходимо придерживаться мер безопасности.

Здоровье превыше всего: какие продукты не стоит покупать в супермаркете

Здоровье превыше всего: какие продукты не стоит покупать в супермаркете
Покупая такие продукты, как хлеб, сыр, рыбу, орехи или сладости, следует быть предельно внимательными.

Как сэкономить на отпуске в осенний сезон

Как сэкономить на отпуске в осенний сезон
На осенних и зимних турах можно значительно сэкономить, пользуясь услугами раннего бронирования.

Педиатр рассказала о признаках кризиса первоклассника

Педиатр рассказала о признаках кризиса первоклассника
По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами адаптации к школе.

Выбор читателей

31/08Чтв"Прислуга выглядит шикарнее": внешний вид Волочковой на новом фото неприятно удивил 31/08Чтв"Было ошеломительно": поникшая Высоцкая объявила о прощании 30/08СрдМногодетная звезда "Универа" Кожевникова сообщила о новой беременности и показала откровенное фото: Делюсь 30/08Срд"Напоказ": Собчак разместила фото живота со словами о беременности 31/08Чтв"Злоупотребляет": кем стала Пугачева в Израиле 31/08ЧтвМолодая жена Цекало без стеснения оголилась