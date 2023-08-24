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Четверг 24 августа

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В Москве сформирован новый транспортный каркас – Собянин

В Москве сформирован новый транспортный каркас – Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорый запуск четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Сергей Собянин принял участие в деловой сессии Московского урбанистического форума, который до 10 сентября проходит в "Зарядье". Мэр столицы рассказал о новом транспортном каркасе, сформированном в городе.

По словам градоначальника, Москва является крупнейшим транспортным узлом, через который проходят железнодорожный, авиационный и автомобильный потоки. Это оказывает весьма большую нагрузку на столицу, а от ее развития зависит вся логистика России.

Несколько лет назад была поставлена грандиозная задача – сформировать новый транспортный каркас Москвы. На сегодняшний день эта задача считается решенной, хотя казалась немыслимой и непреодолимой, заявил Собянин.

В настоящий момент в Москве построено множество дорого, новых объектов транспортной инфраструктуры. Например, созданы Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. МЦД соединили восемь из 10 пригородных сообщений.

"Четвертый диаметр откроется уже скоро в течение нескольких недель", – анонсировал градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что транспортные проекты, которые реализуют в Москве, отличаются масштабом, и их никто в мире не смог воплотить в жизнь за настолько короткий срок.

24 августа 2023, 16:29
Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»/mskagency.ru
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство &quot;Москва&quot;

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