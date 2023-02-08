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Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине

Собянин рассказал о крупнейших проектах 2023 года в столичной медицине

Реконструкция поликлиник, применение технологий искусственного интеллекта, новый стандарт экстренной медпомощи – о реализации этих и других проектов столичного здравоохранения рассказал мэр города Сергей Собянин.

Продолжение: Собянин рассказал о внедрении опыта МЭШ во всех регионах России
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Обновление поликлиник

В столице насчитывается много поликлиник, построенных в середине прошлого века. Власти города приняли решение реконструировать морально устаревший фонд, рассказал мэр на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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"Мы в этом году закончим реконструкцию половины всего поликлинического фонда Москвы, и будет 200, по сути, новых зданий, оснащенных по новому, самому современному стандарту. Это, конечно, улучшит качество амбулаторного обслуживания москвичей", – подчеркнул градоначальник.

Обновлено уже 75 поликлиник. Кроме того, принято решение о расширении программы в два раза – реконструкции подлежат не 100, а 200 зданий.

По словам Собянина, столица обновит все старые поликлиники. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

Помимо реконструкции уже имеющихся поликлиник, в городе строят новые. В ближайшие годы возведут 30 медучреждений в районах, где их не хватает.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Новый стандарт медпомощи

Реконструированные и построенные с нуля медучреждения работают по новому московскому стандарту. О его преимуществах в беседе с "Дни.ру" рассказала главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

По словам специалиста, новый стандарт предполагает единый подход к созданию комфортных условий для пациентов и медиков. Для максимального удобства посетителей в каждом обновленном здании есть наиболее востребованные врачи – терапевт, офтальмолог, ЛОР, хирург, кардиолог, невролог, эндокринолог.

В отремонтированных поликлиниках организовано правильное зонирование и удобная навигация. На первом этаже расположены самые часто используемые кабинеты – сдачи крови и биоматериала, помещение дежурного врача, аптечный пункт, а также зона ресепшен и стенды с информацией.

"После капремонта в поликлиниках появилась зона буфета, которая быстро стала точкой притяжения. Посетители часто приходит с родственниками, записывается к нескольким специалистам – важно провести время в комфортных условиях, выпить чашечку чая или кофе, перекусить. Бывает, что наши пациенты приходят в буфет на встречу друг с другом", – поделилась Шиндряева.

Отремонтированные поликлиники оснащают новейшим оборудованием: ЛОР-комбайны, УЗИ экспертного класса и другая аппаратура. Все исследования попадают в электронную карту пациента.

"Благодаря новому оборудованию доктора могут повышать свой профессиональный уровень и делать в амбулаторных условиях те манипуляции, за которыми раньше пациентов направляли в стационары. Людям больше не нужно ждать направления на госпитализацию", – рассказала главный врач.

После реконструкции филиала поликлиники №2 на Чертановской улице число прикрепленных горожан резко увеличилось, отметила Шиндряева. Пациенты отзываются об обновленном медучреждении исключительно положительно.

"В порядок привели не только здание, но и прилегающую территорию: там появились удобные лавочки, и соответствующие всем нормам пандусы, организованы парковочные места, которых раньше не было", – рассказала главврач.

Комфортные условия созданы и для медиков. Они пользуются эргономичной мебелью, новыми раздевалками, душевыми кабинами.

"Создать комфортные условия работы – значит проявить уважение к специалисту. Это эмоционально заряжает и воодушевляет наших медиков", – подчеркнула Шиндряева.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Флагманские центры экстренной помощи

Новые стандарты столица внедряет и в экстренную медицинскую помощь. Флагманские центры создаются на базе шести ведущих медучреждений, включая НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Боткинской больницы и ГКБ имени Пирогова.

Первый флагманский центр экстренной помощи начал работать на базе больницы имени Вересаева. Полным ходом идет подготовка к открытию центра в НИИ имени Склифосовского.

До конца года флагманские центры начнут работать в Боткинской и Филатовской больницах, больницах Буянова и Первой Градской. Все они организованы по единому стандарту оказания экстренной помощи, отметил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

"Помещения продуманы и спроектированы с учетом медицинской логистики – для оптимального передвижения пациентов и персонала, быстрого выполнения диагностических и лечебных процедур", – отметил медик.

По его словам, в институте Склифосовского на крыше есть вертолетная площадка, а под ней расположен блок с двумя уникальными гибридными операционными, куда сразу же можно доставить "тяжелого" пациента. Также в НИИ оборудуют две реанимации – общую и сосудистого центра.

"Понятная навигация работает в комплексе с системой "Триаж". Это маршрутизация пациентов, которые при поступлении разделяются на три потока в зависимости от степени тяжести: "красный" – нельзя ждать ни минуты, "желтый" – требуется срочная помощь, и "зеленый" – все более или менее в порядке, угрозы для жизни нет", – сообщил Петриков.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Искусственный интеллект в здравоохранении

Еще один важный проект – внедрение в столичное здравоохранение искусственного интеллекта.

"В Москве создана база данных, систематизированных причем, структурированных данных на два миллиарда единиц данных. Это одна из самых крупных баз вообще в мире, на основе которой можно обрабатывать и учить искусственный интеллект для принятия решений", – рассказал мэр на встрече с президентом.

Компьютерное зрение расшифровывает и анализирует снимки. Нейросеть способна распознавать 17 патологий, включая проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой. Выполнено уже восемь миллионов таких исследований с точностью 95%.

Рентгенологам помогают более 40 сервисов на основе искусственного интеллекта, отметил директор Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев.

По словам специалиста, нейросети "научились" находить признаки рака легкого, коронавирусной инфекции, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, плоскостопия и других недугов.

"Эксперимент показал, что искусственный интеллект ускоряет диагностику, повышает доступность и качество медицинской помощи. Сегодня возможность использовать инновационные технологии есть в 150 медорганизациях столицы, в том числе в детских", – заявил Васильев.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Автор: 8 февраля 2023, 14:38

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