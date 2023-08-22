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Вторник 22 августа

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Собянин поздравил горожан с Днем Государственного флага

Собянин поздравил горожан с Днем Государственного флага
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Градоначальник назвал триколор символом могущества России.

"Белый, синий, красный — цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что под триколором российские бойцы сражаются за свободу и независимость Родины. Государственный флаг вдохновляет ученых, спортсменов, мастеров культуры, отметил Собянин.

"Национальный триколор — это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!" – подчеркнул градоначальник.

День Государственного флага установлен указом президента Российской Федерации в 1994 году. Праздник посвящен возрожденному национальному триколору.

22 августа 2023, 16:32
Фото: Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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