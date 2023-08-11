Стоимость набора для заготовок из квашеной капусты подсчитали эксперты

Запастись овощами на зиму выходит отнюдь не дешево. С томатами и огурцами все давно понятно, поэтому для желающих сэкономить остается квашеная капуста.

Достать зимой заветные баночки, чтобы почувствовать вкус лета и похрустеть сочной капустой, удается не всем. Кто-то не умеет закатывать банки, кто-то ленится, а у кого-то просто нет денег на такое удовольствие. Учитывая время, силы и финансовые расходы на приготовление овощных запасов, в конечном итоге выходит не просто квашеная капуста, а кулинарный шедевр для элиты.

Как передает сайт "Вести Подмосковья" эксперты подсчитали примерную стоимость продуктов, которые нужны для овощных заготовок. На фоне соленых огурцов и маринованных томатов квашеная капуста выглядит менее затратно.

Хозяйке придется заплатить около 500 рублей, чтобы приобрести 10 кг капусты, полтора кг моркови и 300 граммов соли. Для сравнения, цена набора для домашних заготовок из 10 кг помидоров достигает почти 1200 рублей.