Готовим любимое блюдо Эммы Стоун: рецепт вегетарианского салата

Звезда фильма "Ла-Ла-Ленд"– настоящая красавица с гладкой кожей и сияющей улыбкой. В чем же секрет? Американская актриса Эмма Стоун любит полезную пищу, а ее фаворит – брюссельская капуста. Сегодня мы готовим вкуснейшее блюдо из предпочтений голливудской дивы. А поможет нам рецепт вегетарианского салата из брюссельской капусты с горчичным соусом.



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