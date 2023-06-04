Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня

4 июня 2023 года православные верующие отмечают светлый праздник Троица.

Троица символизирует триединство Бога и сошествие Святого Духа на землю. Каждый год Троица празднуется в разное время. В 2023 году этот праздник отмечается 4 июня.

ИСТОРИЯ

Троица празднуется через 50 дней после Пасхи. Именно поэтому этот праздник еще называют Пятидесятницей. В Священном Писании говорится, что после Воскресения Христова и Вознесения его на небо его ученики молились в Сионской горнице на протяжении 50 дней. На 50-й день к ним с небес сошел Святой Дух и наделил их силой таинства церкви. Ученики Христа научились предвидеть будущее и лечить страждущих. Кроме того, они научились разговаривать на разных языках.

Используя новый дар, апостолы разошлись по разным странам и стали проповедовать христианство. Они рассказывали людям о жизни Спасителя на земле и его мученической смерти за грехи человечества.

В 381 году на созыве II Вселенского собора учредили праздник Троицы и утвержден догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

В этот православный праздник верующие отправляются в храм на Божественную литургию и Великую вечерню. В народе этот день считают наступлением лета. Иконы в доме обкладывают цветами и листьями березы. Именно безера считается в этот день символом Святого Духа.

Также в этот день пекут караваи и зовут угоститься им родных и близких. В этот день люди накрывают стол полный угощений, так как пост не приходится на этот период. Перед застольем было принято наводить порядок дома и делать генеральную уборку.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 4 ИЮНЯ 2023 ГОДА

В Троицу не рекомендуется отказывать в помощи всем просящим. Не стоит сквернословить и делать плохие дела. Любая пакость или хитрость со злым умыслом обернется боком.