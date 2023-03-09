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Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова Фото: Екатерина Ежова
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С Богом: дорогие удовольствия Псково-Печерского монастыря

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
"Мало половин", – спела Бузова. "Идите в бизнес", – призвал Медведев. "Мало куполов", – решили в РПЦ. Оттого выражение "податься в монастырь" в наши дни играет особыми красками.
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Количество православных храмов в современной России растет не по дням, а по часам. Число монастырей и вовсе приближается к тысяче. Пока народ жалуется на разбитые дороги, низкие зарплаты и заоблачные цены, на горизонте всегда виднеется покрытый золотом крест. Ну а что вы еще хотели, рабы Божьи?

Фото: Екатерина Ежова

Глубоко интимное понятие веры стало раздутым до такой степени, что под влиянием ортодоксальных убеждений торжествует отнюдь не библейская форма сосуществования церкви и человека. В надежде на спасение душ православные становятся паломниками по знаковым "святым местам", которые в разной степени напоминают бизнес под прикрытием гигантской корпорации РПЦ.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Один из центров притяжения православных паломников находится в Псковской области в городе Печоры. Мужской монастырь на границе с Эстонией радует глаз и процветает за счет богатых туристов из Москвы и Петербурга. По сути своей это отдельная локация и успешный проект предпринимательства, где можно щедро потратить деньги во славу Божию.

Фото: Екатерина Ежова

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь привлекает народ наличием "богом зданных пещер", которые появились загадочным образом и стали местом погребения монахов. В дальние пещеры, представляющие собой огромное кладбище в потемках, активно водят экскурсии. Естественно, не бесплатно и по записи.

Фото: Екатерина Ежова

При монастыре действует специальная экскурсионная служба, представители которой встречают прямо у центрального входа на территорию обители. Даже одиночные туристы для местных гидов выглядят завидными клиентами. Так, корреспонденту "Дни.ру" пришлось пять раз отказываться от навязываемых услуг, и конечный аргумент "Да недорого, за тысячу рублей" тоже не подействовал.

Фото: Екатерина Ежова

Конечно, не по-христиански считать деньги церкви, но занятие это само напрашивается во время визита в Псково-Печерский монастырь. Практически все храмы открыты лишь по определенным дням и часам, как музеи, но толпы туристов это не останавливает.

Фото: Екатерина Ежова

Таким образом сакральные помещения для молитв и духовного единения с Высшими силами превращаются в места увеселения православных зевак, которые требуют хлеба и зрелищ. Про хлеб история отдельная: даже в буфете при монастыре цены чуть ли не в два раза выше, чем в навороченном псковском бистро. А вот самые доступные зрелища в "ближних пещерах" — там гробы.

Фото: Екатерина Ежова

В целом, на территории активно ведется строительство, чтоб на фото паломников краше сияло сусальное золото. Бригады рабочих трудятся так, как стоило бы это делать в умирающих деревнях Псковской области, где каким-то чудом еще выживают нищие люди даже без дров для печи. Деревни эти, в отличие от монастыря, забыты если не Богом, то уж правительством точно.

Фото: Екатерина Ежова

Религиозных туристов зазывают поселиться в нескольких корпусах гостиниц. Да, они тоже от монастыря и ночевка в копеечку не обойдется. Потому и скоромных набожных старушек в радиусе перемещения экскурсионных групп не особо видно. У пенсионеров просто нет таких денег, чтоб легко снять койку уровня хостел в монастырском отеле.

Фото: Екатерина Ежова

Особого внимания заслуживает новенький местный бутик, именуемый монастырскими рядами. И негоже, если у вас еще нет футболки за три-четыре тысячи рублей с надписью "Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь" и куска сыра по 2500 за кг.

Фото: Екатерина Ежова

Выходит, что податься в монастырь — дело затратное. А в двух шагах от святой обители жизнь течет своим чередом. Грязь, разруха, бездомные собаки, унылые лица людей, отжившие свое ПАЗики и рядеющие логотипы сетевых супермаркетов. И если кого не убило сосулькой при входе на автовокзал — с Богом, значит, повезло.

Фото: Екатерина Ежова

Фото: Екатерина Ежова
Автор: 9 марта 2023, 17:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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