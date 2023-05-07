Как связаны диабет и прием кефира?

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Похороны Валентина Юдашкина Игры Сонник

Топ новостей недели

Все идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередьВсе идут в Кремль: на концерт Филипп Киркорова выстроилась огромная очередь В молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию РотаруВ молодой певице узнали звезду советской эстрады Софию Ротару "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости "Я просто жил": Пьеха вспомнил моменты беззаботной молодости Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Суббота 6 мая

00:23Как связаны диабет и прием кефира? 22:35Как избавиться от блоков и зажимов 20:09"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами 19:41Крушение карусели с людьми в Оренбурге сняли на видео 19:01Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III 18:20"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли 18:00Попавший в ДТП водитель сбил предупреждающий об опасности знак 17:30Откровенные фото звезды сериала "Воронины" слили в Сеть 17:00Первые кадры с места взрыва машины Захара Прилепина 16:20Что известно о проблемах Крида с налогами 15:40Массовая авария на КАД попала на видео 14:36Селфи на фоне покойника: похороны Юдашкина перепутали с концертом Пугачевой 14:20Новая песня Макса Фадеева цепляет 14:08Заодно: приехавшей в Москву Пугачевой показали место на элитном кладбище 13:40Как Пугачева стала героиней похорон Юдашкина: история о самолете за девять миллионов 12:53В машине Захара Прилепина ехала его дочь 12:18В Нижегородской области взорвался автомобиль писателя Захара Прилепина 12:02Смерть на свидании: как разводной мост стал причиной гибели молодой девушки 11:42Черная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина 11:22Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина 11:02Народ набросился на замеченного на кладбище Зверева 10:42Опасность в домашней аптечке: ребенок попал в больницу из-за обычных таблеток 10:24Крымский мост открыли для движения машин после перерыва 08:00Принцы Гарри и Уильям о драке перед камерами: Мы столкнулись с серьезной проблемой 06:19Прогуливающуюся по побережью Приморья тигрицу с малышом сняли на видео 04:18Прощай, целлюлит! Делаем тело красивым в домашних условиях 02:15Спрос на "вторичку" за год вырос вдвое 00:03"Полететь сможет не каждый": жесткое решение авиакомпаний обрубило народу крылья 21:51Почему Этуш не хотел отпускать единственную дочь в США 20:44"Идут изменения в позвоночнике": Сгорбленная жена Михалкова попала в беду 19:50Пустился в разгул: брошенный Пугачевой Галкин* подверг детей смертельной опасности 18:53Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян 18:11Виктория Боня заявила о создании собственного "Тиндера" в России 17:25Сергей Маковецкий отказался от роли в российском кино 17:00"Нам надо в президентки идти": Лазарева* и Вайкуле поделили российский бюджет 16:40Как госпитализация Петросяна связана с операцией и осложнениями на сердце 16:20Владимир Пресняков на время перестал дышать после трюка в бассейне 16:00"Какая же это гадость": Лариса Гузеева закатила скандал после похорон 15:40Сын раскрыл новые детали ухода Славы Зайцева 15:20В Подмосковье открылась выставка в честь Иосифа Кобзона 15:00Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина 14:38Сбежавший из России Галкин* показал реалии жизни за границей 14:20Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова 14:00Семейное воссоединение: Внук Пугачевой заскучал по России вслед за знаменитой бабушкой 13:40"Легче найти в интернете": разведенка Барановская заговорила об интиме на одну ночь 13:20"Никто не слышал": гроб с телом Зайцева хотят перенести в другое место 13:00В апреле на столичный рынок вышло 5 ЖК 12:40"Убивать массово и жестоко": законопроект о бездомных собаках открывает дорогу в ад 12:20Резко исхудавшего Малахова заменили в кресле ведущего 12:00"Волнительно": вид Юдашкина ошарашил толпу зевак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как связаны диабет и прием кефира?

Как связаны диабет и прием кефира?
115

У кефира большой инсулиновый индекс.

Некоторые считают, что вместо позднего ужина неплохо пропустить стаканчик кефира на ночь. Раньше врачи даже рекомендовали так делать. Однако так ли это безопасно? Современная медицина ставит это под вопрос. Более того, некоторые специалисты считают, что употребление кефира перед сном может привести даже к диабету. Все дело в том, что у кефира высокий инсулиновый индекс.

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что ночью активность инсулина у человека и так максимальная, поэтому кефир может спровоцировать падение уровня глюкозы в крови. С утра наоборот человек проснется с повышенным уровнем глюкозы. Выходит, что если все время пить кефир на ночь, можно спровоцировать нарушение углеводного обмена и довести себя до преддиабетного состояния.

При этом диетолог отмечает, что инсулиновый индекс — новый показатель, который еще в принципе мало изучен, сообщает Пятый канал. Само по себе повышение инсулина не говорит о болезни. Надо учитывать именно чувствительности к нему и проверять, нормальная она или у человека есть резистентность, то есть снижение чувствительности к инсулину. Такое случается в состоянии преддиабета или при сахарном диабете второго типа.

Именно поэтому четкого ответа на вопрос, опасен ли кефир на ночь, пока нет. Это лишь мнение некоторых специалистов. Крупных исследований не проводилось, а одной теории мало. Сам по себе напиток очень полезен и натурален.

7 мая 2023, 00:23
Кефир. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
АиФ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

6 рецептов смузи во время диеты

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка

Как избавиться от блоков и зажимов

Как избавиться от блоков и зажимов
Убираем все, что нам мешает. Блоки и зажимы в теле появляются из-за накопленных чувств, эмоций и каких-то произошедших событий.

"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами

"Он идеальный": политик Тюльпанов сдал певца SHAMAN с потрохами
Стала известна вся правда о SHAMAN. "На каждое действие есть противодействие", – утвердил Исаак Ньютон еще в конце 17-го века.

Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III

Золото, бриллианты и шампанское: как прошла роскошная коронация Карла III
Внимание людей далеко за пределами Великобритании оказалось приковано к коронации Карла III. Исторический момент настал – Карл вступил на трон с поддержкой своей королевы-консорт Камиллы.

"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли

"Одна тут, вторая там": приехавшую на кладбище Пугачеву высмеяли
Прибытие Аллы Пугачевой на кладбище, где земле предавали тело модельера Валентина Юдашкина, воодушевило публику. Погост превратился в точку сбора поклонников певицы. Не все поклонники Аллы Пугачевой остались верны Примадонне после ряда ее весьма нелестных высказываниях и о России, и о россиянах.

Что известно о проблемах Крида с налогами

Что известно о проблемах Крида с налогами
Популярный хип-хоп артист Егор Крид решил не ждать до последнего и в конце апреля погасил свои налоговые задолженности. Как сообщается, Егор Крид выплатил всю свою задолженность по налогам.

Выбор читателей

06/05СбтЧерная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина 05/05Птн"Больно": раздавленный смертью близкого Газманов с трудом говорит 05/05Птн"Держитесь": Высоцкая принимает соболезнования 05/05Птн"Волнительно": вид Юдашкина ошарашил толпу зевак 05/05ПтнРезко исхудавшего Малахова заменили в кресле ведущего 05/05Птн"Легче найти в интернете": разведенка Барановская заговорила об интиме на одну ночь