Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка

Майские праздники – идеальная пора для вылазок на природу и дружных посиделок у костра. Для большинства людей главным атрибутом этих коротких, но таких долгожданных каникул, являются шашлыки. Готовим мангалы, достаем шампуры и выбираем лучший рецепт маринада для самого вкусного мяса!
На кефире
Ингредиенты:
- кефир – 1700 мл;
- репчатый лук – 1700 г;
- хмели сунели – 1,5 ст.л;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Лук мелко нарежьте и слегка разомните в миске до образования сока. Добавьте приправу, соль, перец и тщательно перемешайте. Выложите к луку и специям мясо, снова перемешайте, а затем добавьте кефир. Чтобы мясо полностью покрылось маринадом, накройте миску крышкой и хорошо потрясите. Мясо с маринадом оставить в холодильнике на 4-6 часов.
На пиве
Ингредиенты:
- пиво – 750 мл;
- репчатый лук – 500 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- молотый кориандр – 2 ч.л;
- паприка – 2 ч.л;
- соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте, залейте пивом и оставьте в холодильнике на несколько часов.
На соевом соусе с медом
Ингредиенты:
- соевый соус – 200 мл;
- чеснок – 5 зубчиков;
- мед – 2 ст.л;
- растительное масло – 30 мл;
- молотый кориандр – 1 ч.л;
- тмин – 1/2 ч.л;
- соль – 2 ч.л;
- перец черный молотый – 1/2 ч.л.
Приготовление:
Смешать соевый соус, мед и масло до однородной массы. Добавить давленый чеснок и специи, перемешать. Добавить маринад в мясо и оставить на 1,5 часа. Лучше всего такой маринад подойдет для свинины или курицы.