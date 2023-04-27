Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка

Легкие способы приготовления нежного и вкусного шашлыка

Майские праздники – идеальная пора для вылазок на природу и дружных посиделок у костра. Для большинства людей главным атрибутом этих коротких, но таких долгожданных каникул, являются шашлыки. Готовим мангалы, достаем шампуры и выбираем лучший рецепт маринада для самого вкусного мяса!

На кефире

Ингредиенты:

кефир – 1700 мл;

репчатый лук – 1700 г;

хмели сунели – 1,5 ст.л;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте и слегка разомните в миске до образования сока. Добавьте приправу, соль, перец и тщательно перемешайте. Выложите к луку и специям мясо, снова перемешайте, а затем добавьте кефир. Чтобы мясо полностью покрылось маринадом, накройте миску крышкой и хорошо потрясите. Мясо с маринадом оставить в холодильнике на 4-6 часов.

На пиве

Ингредиенты:

пиво – 750 мл;

репчатый лук – 500 г;

чеснок – 3 зубчика;

молотый кориандр – 2 ч.л;

паприка – 2 ч.л;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте, залейте пивом и оставьте в холодильнике на несколько часов.

На соевом соусе с медом

Ингредиенты:

соевый соус – 200 мл;

чеснок – 5 зубчиков;

мед – 2 ст.л;

растительное масло – 30 мл;

молотый кориандр – 1 ч.л;

тмин – 1/2 ч.л;

соль – 2 ч.л;

перец черный молотый – 1/2 ч.л.

Приготовление:

Смешать соевый соус, мед и масло до однородной массы. Добавить давленый чеснок и специи, перемешать. Добавить маринад в мясо и оставить на 1,5 часа. Лучше всего такой маринад подойдет для свинины или курицы.