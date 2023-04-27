Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейкеАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах БогомоловаПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова "Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом Без штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея ПанинаБез штанов и со свернутой шеей: новые подробности ухода Алексея Панина

Лента новостей

Четверг 27 апреля

10:20"Мне было плевать": Раздвинувшая ноги Лолита повиляла промежностью перед чужим мужем 10:00Сама приманила смерть: стало известно о страшном убийстве Гурченко 09:56По стопам Лерчек: Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 09:40Прощай, кумир: умер Басилашвили 09:20"Сложности и проблемы": плюнувшая в россиян Дапкунайте погрязла в болоте 09:00Почему никому нельзя есть колбасу? 08:40Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка 08:20"Интернатовская пацанка": "быдловато-мужеподобную" Бородину размазали по стенке 08:00Спрос на льготную ипотеку снизился на 14% 06:08Назван новый владелец замка погрязшей в долгах Пугачевой: Афишировать никто не хотел 04:15В России выявлено 44 очага кори: как защититься от болезни 02:09В Красногорске построят ЖК за 41 млрд 00:04"Чистое волшебство": неизлечимо больной Брюс Уиллис вымолил малыша у любимой женщины 22:10Скончался прославленный режиссер мультфильмов 21:50"Самый крупный крематорий в мире": стала известна судьба проданного Пугачевой замка 21:00Умерла звезда культового советского фильма "Вечный зов" 19:20"Счастливые": сияющая Гагарина сошлась с бывшим мужем 19:00"Нагадил и убежал": выползший из реанимации Михалков выдал кучу жизненных ценностей 18:40"Мне трудно дышать": пережившая сердечный приступ Пугачева покинула землю обетованную 18:20"На голову посыпались камни": обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии 18:00Американский зять помог избавиться Пугачевой от портящего лицо дефекта 17:40"Сегодня женился": бывший муж Гагариной показал фото с очаровательной невестой 17:20"Комик послал народ на смерть": Бежавший в Россию нищий Зеленский получил под дых 17:00"Я вас похороню": рассвирепевший Розенбаум врезал своим обидчикам 16:40Умер актер сериала "Реальные пацаны" 16:20"В армию и на границу с Палестиной": Израильтянина Галкина* отправляют защищать новую родину 16:00На Урале зарезали приехавшего на вызов медработника 15:40"Моя Татьяна": потерявший рассудок Шаляпин рвется к покойной жене на тот свет 15:20"Меня прорывает": уехавшая за границу дочь Заворотнюк вывалила правду о горе в семье 15:00"Любовь за деньги": вскрылась скандальная правда из прошлого Наташи Королевой 14:40"Вечерний Ургант" возвращается: Погнанный с экрана опальный ведущий приступил к работе 14:20Замотанная в пакет: Мокрое тело пропавшей Воробей обнаружили на берегу реки 14:00"Я ушел к своей медсестре": 90-летний отец Киркорова подтвердил информацию о романе с помощницей 13:40"Наркотики загубили мозг": спутавшийся с Паниным Дюжев опозорился на всю страну 13:00Постаревшая Максакова ужаснула черным лицом после пластики 12:40"Отвратительная!": Сунувший в лицо дряхлый орган муж довел Брухунову до истерики 12:40Пой в Израиле: концерт Смеховой в Москве отменили после встречи ее отца с женой иноагента Пугачевой 12:20"В доме живут восемь человек": семья домработницы выселяет Волочкову из ее особняка 12:00Эмоции и чемпионы третьего "Кубка Кремля – Гордость России!" 11:40В США выпустили куклу Барби с синдромом Дауна 11:20После проблем с сердцем: Россия потеряла 61-летнюю Тамару Гвердцители 11:00В Тюмени два человека погибли под колесами поезда 10:40Эксперт перечислил схемы мошенничества с дачами 10:20"Меня туда не пускают": потерявшую память Светличную упекли в спецучреждение 10:00"Деньги важнее": Пугачева после продажи замка в Грязи выперла оттуда родного человека 09:40"Здесь есть все": богачка Пэрис Хилтон переехала жить в музей 09:20Заберите ребенка: жена застукала трясущегося Газманова с обнаженной дочкой 09:00Отказ почек и остановка сердца: Прооперированная Власова впала в кому в реанимации 08:40В Свердловской области пожар охватил сразу три поселка 08:20Уголовная ответственность: чем грозят безбашенные гонки на самокатах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка

Праздники близко: три рецепта маринада для идеального шашлыка
194

Легкие способы приготовления нежного и вкусного шашлыка

Майские праздники – идеальная пора для вылазок на природу и дружных посиделок у костра. Для большинства людей главным атрибутом этих коротких, но таких долгожданных каникул, являются шашлыки. Готовим мангалы, достаем шампуры и выбираем лучший рецепт маринада для самого вкусного мяса!

На кефире

Ингредиенты:

  • кефир – 1700 мл;
  • репчатый лук – 1700 г;
  • хмели сунели – 1,5 ст.л;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук мелко нарежьте и слегка разомните в миске до образования сока. Добавьте приправу, соль, перец и тщательно перемешайте. Выложите к луку и специям мясо, снова перемешайте, а затем добавьте кефир. Чтобы мясо полностью покрылось маринадом, накройте миску крышкой и хорошо потрясите. Мясо с маринадом оставить в холодильнике на 4-6 часов.

На пиве

Ингредиенты:

  • пиво – 750 мл;
  • репчатый лук – 500 г;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • молотый кориандр – 2 ч.л;
  • паприка – 2 ч.л;
  • соль и перец – по вкусу.

Приготовление:

Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок и специи. Тщательно перемешайте, залейте пивом и оставьте в холодильнике на несколько часов.

На соевом соусе с медом

Ингредиенты:

  • соевый соус – 200 мл;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • мед – 2 ст.л;
  • растительное масло – 30 мл;
  • молотый кориандр – 1 ч.л;
  • тмин – 1/2 ч.л;
  • соль – 2 ч.л;
  • перец черный молотый – 1/2 ч.л.

Приготовление:

Смешать соевый соус, мед и масло до однородной массы. Добавить давленый чеснок и специи, перемешать. Добавить маринад в мясо и оставить на 1,5 часа. Лучше всего такой маринад подойдет для свинины или курицы.

27 апреля 2023, 08:40
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Почему никому нельзя есть колбасу?

Почему никому нельзя есть колбасу?
Колбаса может серьезно навредить человеку. В России сложилась целая культура употребления колбасы различных сортов и классов.

Солист Uma2rmaH поддержал москвичей, поступающих на военную службу по контракту

Солист Uma2rmaH поддержал москвичей, поступающих на военную службу по контракту
Музыкант оценил условия работы центра. Лидер группы Uma2rmaH Владимир Кристовский поддержал будущих контрактников.

"Делайте выводы сами": Пригожин рассказал, как обстоят дела с уголовными делами в отношении Улдарова и Савичева

"Делайте выводы сами": Пригожин рассказал, как обстоят дела с уголовными делами в отношении Улдарова и Савичева
Уголовные дела против основателя Gulagu. Net Владимира Осечкина (признан иноагентом в РФ), Азамата Улдарова и Алексея Савичева действительно возбуждены, однако есть вопросы по статьям УК, которые им вменяются. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Предприниматель ответил СМИ на вопрос, как сложилась ситуация с возбуждением уголовных дел в отношении авторов и участников скандальных видео – главы Gulagu.

Собянин рассказал о новых проектах благоустройства в Москве

Собянин рассказал о новых проектах благоустройства в Москве
Общественные пространства появятся благодаря предложениям горожан. Каждый проект разработали с учетом пожеланий жителей и особенностей местности.

В США выпустили куклу Барби с синдромом Дауна

В США выпустили куклу Барби с синдромом Дауна
Компания Mattel представила первую в истории куклу Barbie с хромосомными отклонениями. Для того чтобы Барби была похожа на человека с синдромом Дауна, компания привлекла к созданию игрушки медиков, которые помогли создать кукле скульптуру лица и тела.

Выбор читателей

25/04Втр"Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души 25/04Втр"Пополнение": новорожденный ребенок Прилучного появился на свет раньше срока 25/04ВтрВсе-таки Рак: загремевший в больницу Леонтьев не выдержал удара 26/04Срд"Деньги важнее": Пугачева после продажи замка в Грязи выперла оттуда родного человека 25/04Втр"Мы вместе": уломавший Королеву на секс Николаев засадил любимой спустя годы 25/04ВтрСпасите, Христа ради: изуродованный любимчик Пугачевой со слезами бросился в ноги мужа Орбакайте