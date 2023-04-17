Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25%

Любителям недорого отдохнуть на море за границей пришла неутешительная новость. Придется затянуть пояса потуже, чтобы позволить себе Аланью, Мармарис и другие курорты в Турции. URA.RU передает, что путевки подорожали на четверть. А если точнее — цены взлетели в среднем на 20-25%.
Такой вывод сделал специалист интернет– магазина туров, опираясь на цифры. По его словам, сейчас средний чек составляет около 226 тыс. руб.
Турция становится для россиян достаточно дорогим удовольствием, но по-прежнему можно провести отпуск в пределах страны, довольствуясь менее высоким сервисом. Помимо Черного, летом на территории России пока еще есть возможность отдохнуть на Балтийском, а также Азовском, Каспийском и Японском морях.