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Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25%

Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25%

Отпуск на турецком берегу стал менее доступным.
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Любителям недорого отдохнуть на море за границей пришла неутешительная новость. Придется затянуть пояса потуже, чтобы позволить себе Аланью, Мармарис и другие курорты в Турции. URA.RU передает, что путевки подорожали на четверть. А если точнее — цены взлетели в среднем на 20-25%.

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Турция. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2023, 11:46 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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