Туристам в Турции не хватило еды в отелях all inclusive

В Анталье прошел Международный Фестиваль уличной еды под эгидой Торгово-Промышленной Палаты и Палаты Ремесленников, а также Министерства Культуры и Туризма Турецкой Республики. Более 200 блюд из 15 стран объединили жителей города и туристов.

Фестиваль раскинулся рядом с парком Актур и занял площадь более 10000 м2. Более 60 тысяч гостей смогли посетить мероприятие и попробовать более сотни блюд, приготовленных мастерами из различных стран. В их числе были и туристы туроператора Coral Travel, которым была представлена возможность посетить мероприятие бесплатно. На Фестиваль даже приехала большая группа отдыхающих из Xanadu Resort High Class Hotel, который входит в список лучших гостиниц побережья. Несмотря на то, что курорт Xanadu работает по системе "все включено" и славится очень высоким уровнем сервиса, туристы не смогли пропустить гастрономический праздник такого масштаба.

Организаторы мероприятия обещают повторение вкусного фестиваля в ближайшем будущем, который, по их мнению, станет уже традиционным.

Dni.Ru благодарны Министерству Культуры и Туризма Турецкой Республики, а также туроператору Coral Travel, за помощь в организации поездки.