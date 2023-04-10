Собянин: Рядом с новым ледовым дворцом в Ясеневе появится городской сад

К открытию спортивного объекта проведут благоустройство прилегающей территории.



Строительство ледового дворца "Самбо-70" завершится в 2023 году, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, комплекс станет одним из центров развития фигурного катания и точкой притяжения для жителей района Ясенево.

К открытию объекта территорию между улицами Тарусская и Ясногорская благоустроят. Там появится "регулярный городской сад", рассказал Собянин.

В саду высадят дополнительные деревья и кустарники. Вдоль центральной прогулочной зоны обустроят разноуровневые цветники из многолетних растений.

В городском саду построят амфитеатр со сценой и навесом. Об этом просили жители района. Также у ледового дворца возведут большую полукруглую перголу с качелями.

Со стороны Тарусской улицы организуют зону для выгула и дрессировки собак. Для владельцев домашних питомцев установят лавочки.

"В результате реализации проекта большая территория у метро станет полноценным общественным пространством замечательного московского района Ясенево", – подчеркнул мэр.

В столице в 2023 году благоустроят 1,6 тысячи дворов. Там обновят детские и спортивные площадки, разобьют газоны и высадят деревья. Специалисты установят дополнительные фонари с энергосберегающими лампами и обустроят новые парковочные места.