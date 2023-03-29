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Собянин: Более 1,6 тысячи дворов благоустроят в Москве в этом году

Собянин: Более 1,6 тысячи дворов благоустроят в Москве в этом году
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Каждый двор обустраивают с учетом пожеланий местных жителей.

В 2023 году в столице благоустроят более 1,6 тысячи дворовых территорий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты обновят детские и спортивные площадки, установят скамейки, высадят деревья и обустроят газоны. Также планируется установить во дворах дополнительные фонари с энергосберегающими лампами и организовать дополнительные парковочные места.

"Используем квартальный принцип, когда территория целого квартала комплексно обустраивается в едином стиле", – заявил Собянин.

Градоначальник отметил, что каждый двор обустраивают с учетом пожеланий его жителей. Например, на улице Авиаторов в районе Солнцево создали 11 игровых зон.

В 2022 году в Москве благоустроили более 2,5 тысячи дворовых территорий. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на подъездах к домам, привели в порядок детские площадки.

Мэр столицы ранее рассказал о благоустройстве 16 прудов-регуляторов в районе Марьино. Там появится качественное досуговое пространство с различными функциональными зонами. Проект обсудили с местными жителями, активистами и депутатами.

29 марта 2023, 11:03
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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