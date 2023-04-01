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Суббота 1 апреля

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На честном слове: как правильно брать и давать в долг

На честном слове: как правильно брать и давать в долг
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Как дать денег в долг и не остаться с носом.

Эксперты Роскачества рассказали о том, как правильно брать и давать долг с юридической точки зрения. Ведь, даже если передача денег происходит между двумя физическими лицами, то сделку нужно обязательно оформить.

Достаточно будет взять расписку или подписать с заемщиком договор. Причем в первой обязательно нужно указать данные паспорта, взятую сумму и ее цель, дату передачи денег, а также срок, через который долг будет возвращен.

Если же оформляется договор, то там дополнительно нужно указать то, в какой форме будут выданы и возвращены средства, а также устанавливает ли заемщик проценты за использование его денег или нет. Юристами, сообщает портал RT со ссылкой на Роскачество, договор расценивается как более надежный вариант.

Оформленные бумаги помогут добиться справедливости в том случае, если долг будут отказываться возвращать. Поэтому как только вы поняли, что второй участник соглашения забыл о договоренностях, не стесняйтесь защищать свои права вплоть до обращения в суд.

"Ну а если вы заняли деньги "на честном слове", то тут уже ничего не сделаешь", — с сожалением подметил специалист неправильно выданный долг.

1 апреля 2023, 08:22
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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