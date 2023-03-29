"Был очень сильным": Авербух поставил крест на будущем Костомарова

Экстренно госпитализированный фигурист, Олимпийский чемпион в танцах на льду и бывший партнер Татьяны Навки спортсмен Роман Костомаров сейчас находится в сознании. Впервые за долгое время он может самостоятельно общаться с друзьями и близкими. Так, сообщается, что мужчина переписывается с коллегами и даже отправляет голосовые сообщения.
Эту информацию подтвердил друг Романа Костомарова, а по совместительству и давний коллега, Илья Авербух. В разговоре с Пятым каналов тренер заявил, что лично пообщался с пережившим страшное Романом. Однако, слова Авербуха не порадовали читателей.
Илья призывает поклонников и всех неравнодушных лишь к сдержанному оптимизму. Конечно, поводы для радости есть, но, судя по тону разговора, их недостаточно для полной победы над болезнью. Да и вех деталей болезни Романа Костомарова до сих пор неизвестно.
"Не хотелось бы пока дальше распространяться", — выразился тренер.
Такими словами Авербух практически обрубил надежды поклонников на выздоровление Романа. Ведь если даже Авербух не готов поверить в чудесное восстановление организма товарища, то возможно ли оно? Напомним, что, по предварительной информации, у Костомарова ампутированы конечности и пошло осложнение на почки и печень.