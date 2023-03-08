Праздник 8 марта: обычаи для православных и не только

Как появился Международный женский день.

СВЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 8 МАРТА

Сегодня в России и во многих странах мира отмечается Международный женский день. Официальный праздник появился в 1910 году по инициативе прославленной немецкой коммунистки, активной защитнице прав женщин Кларе Цеткин.

Как известно, в начале XX века Европа бурлила идеями социальной революции. Постепенно расширялись гражданские права. На Второй Международной конференции социалисток в Копенгагене обсуждались вопросы предоставления женщинам избирательных прав.

Клара Цеткин выступила с инициативой учредить специальный день, ознаменовавший борьбу женщин за свои права. Однако изначально праздник отмечался не 8 марта. Каждая страна установила свою дату.

Лишь в 1914 году в России, США, Германии и других странах пришли к единой дате – 8 марта. Однако в ряде европейских держав женщины получили избирательные права лишь к 1917 году. С 1975 году Международный женский день стал официально праздноваться ООН.

Сегодня в России выходной день. Традиционно 8 марта мужчины поздравляют женщин с праздником, приглашают в рестораны или кино, дарят подарки и цветы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 8 МАРТА

8 марта также связано с именем одной конкретной женщины, имеющей большое значение для православных христиан. Сегодня отмечается праздник обретения мощей святой Матроны Московской. В 1999 году она была канонизирована Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.