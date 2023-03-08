Медики назвали самый опасный алкогольный коктейль

Лучше отказаться от ядерной смеси.

Разговоры о вреде различных алкогольных напитков — это тема, постоянно поднимающаяся в обществе. Нет ни одного медицинского канала или эксперта, который бы не затронул эту тему. Пятый канал решил узнать о наиболее опасном алкогольном коктейле, пообщавшись с врачами.

Медики назвали алкогольный напиток, который может представлять смертельную угрозу для человека. Самая опасная увеселительная жидкость — это коктейль из алкоголя и энергетиков.

Сочетание добавок и алкогольных напитков может серьезно навредить работе сердца. Фактически, эти два ингредиента и так по отдельности оказывают мощное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Одновременное использование нагрузок этих двух компонентов может привести к серьезным проблемам — например, к тахикардии и аритмиям.

А так называемое «пьяное» употребление, когда этот коктейль часто пьют в больших количествах, может привести даже к летальному исходу — сердце просто не справляется с такой большой нагрузкой.

Ранее, стало известно, что безалкогольное пиво в некотором смысле даже полезно организму. Оно стимулирует выработку желудочного сока. А вот вино — наоборот, не несет в себе ничего, кроме аромата и добавок.