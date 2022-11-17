"Максик перепутал": пустившая двоих в свою норку Лолита объявила отца на пятом месяце

Певица Лолита Милявская поделилась в микроблоге радостной новостью — один из ее клипов набрал 50 миллионов просмотров. Не каждый артист может похвастаться таким числом, поэтому подписчики с восторгом встретили это событие.
На волне радости автор клипа и режиссер Макс Шишкин поделился историей создания ролика. Год назад клипмейкер на пятом месяце сотрудничества представил сценарий на совместную песню Лолиты и Коста Лакоста "По-другому". Так, спустя 12 месяцев после выхода клипа Лолита Милявская объявила отца своего творческого детища — ранее об этом мало кто задумывался.
"Мы сидим дома у Лолиты: я, она и Коста Лакоста. Пьем коктейль из водки с палкой ванили и персиковым компотом", — написал автор клипа "По-другому". Макс предложил два варианта съемки: коммерческий или творческий. Единогласно было принято решение идти по пути самовыражения.
Лолита Милявская и сама добавила пару слов о клипе. Пустившая двоих в свою домашнюю норку певица вспомнила подробности посиделки.
"Максик перепутал, мы запивали все это детским протертым питанием", — посмеялась Лолита. Получается, что никакой алкоголь не помешал творческим людям воплотить необычную задумку в жизнь.