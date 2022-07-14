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"Сибирский лофт": иркутский гастробар с аутентичным меню и многофункциональной площадкой
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Lifestyle
Гастробар Люстра из рогов / Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Основатель ''Сибирского лофта'' Екатерина Глухова и обладатель звезды ''Мишлен'' Дэвид Эмерле (Grand Cru) / Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба +1

"Сибирский лофт": иркутский гастробар с аутентичным меню и многофункциональной площадкой

В Иркутске по адресу улица Свердлова, 7 заработал гастробар "Сибирский лофт". Концепт и дизайн разработал композитор и инвестор Александр Шульгин, а основателем стала юрист Екатерина Глухова.
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Гастробар "Сибирский лофт" — это площадка–трансформер, это винный гастробар, это новый современный стиль с сохранением старинных элементов быта и культуры, где продуманность каждой детали создает уникальную атмосферу и аутентичность заведения.

Объединение из гастробара, шикарной летней террасы и самого длинного в Иркутске летнего бара с уникальными игристыми коктейлями с использованием эндемиков. Колоритный комплекс расположился в историческом центре города во дворе на улице Свердлова, неподалеку от набережной. В теплые летние дни можно выйти на местную террасу для обеда или романтического ужина.

О том, какова концепция "Сибирского лофта", мы поговорили с Александром Шульгиным.

Фото: пресс-служба

– Гастробар называется "Сибирский лофт". Казалось бы, где необъятные дали Сибири, а где минимализм лофта. Какая идея заложена в проект?

– Мы хотим, чтобы гости Иркутска ставили в план посещение нашего уникального "Сибирского лофта". Ведь мы не про еду или про вино, мы про впечатления – вот, что важно. Впечатления, которые останутся навсегда. Мы хотим стать достопримечательностью.

Когда гость приходит в "Сибирский лофт", у него задействованы все органы чувств. Глаз радуется приятному интерьеру, нос – аромату, который мы создали специально для заведения. Кедр, багульник, опаленные солнцем коренья – именно так пахнет Сибирь. Блюда и напитки подаются в деревянной посуде, с деревянными приборами, что добавляет тепла, уюта и тактильного наслаждения. Авторские рецепты позволяют распробовать аутентичную кухню из местных неповторимых продуктов. Специально для "Сибирского лофта" мы подобрали плейлист, погружающий гостя в звучание места.

Все пять чувств в восторге, а значит, и гость под впечатлением.

– Для работ по интерьеру вы приглашали мастеров из Третьяковской галереи. Какая концепция оформления ресторана?

– Не концепция, а миссия (улыбается). Интерьер был разработан после глубокого изучения истории иркутской архитектуры. Было издано несколько книг по экстерьеру домов, улиц, города, давшим такой уникальный образ столицы Восточной Сибири, но практически ничего про интерьер. Все пришлось собирать по крупицам.

Люстра из рогов / Фото: пресс-служба

Все и отражено в интерьере: и первые прикосновения первого губернатора-немца, и последствия второго пожара, после чего и возник неповторимый гиперэклектизм города, и багеты, привезенные вторым генерал-губернатором, немцем. И хрусталь, с которым познакомили край ссыльные декабристы. Они привезли с собой весь свой скарб, в котором были люстры с питерских опочивален. Но домики, выделенные для жилья ссыльных аристократов в Иркутске, были малы. Декабристы вынужденно развешивали по три-четыре люстры в маленьких комнатках, дабы не выбрасывать хрусталь.

Гастробар "Сибирский лофт" / Фото: пресс-служба

Мы же решили немного театрализовать исторический случай и украсить наш аутентичный деревянный сруб с крутой двухскатной крышей пятью десятками различных по размеру, цвету и форме люстр. Ударно потрудились все: и мы, и не спавшие ночами приглашенные музейные мастера из Москвы, вручную расписывающие элементы и детали.

Экстерьеру соответствует и интерьер. Это важная миссия – возродить, показать другим, каким должен быть интерьер в сибирских срубах–деревяшках, как мило их называют иркутяне.

Надеюсь, подобных интерьеров будет больше. Может, люди вдохновятся нашим интерьером, и у них появятся идеи для новых туристических точек притяжения. Нам делиться не жалко, ведь мы работаем для людей!

Фото: пресс-служба

Чем собирается удивлять "Сибирский лофт" своих посетителей, рассказала Екатерина Глухова.

– Какие гастрономические изыски смогут попробовать гости и что скрывается в вашем винном погребе?

– Использование местных байкальских, сибирских эндемиков является основой нашей кухни. Коренья, орехи, ягоды, богатый ассортимент рыб – всегда были основой сибирских блюд. Очень здоровая основа. Высокая кухня с применении таких уникальных и ярких вкусов, как папоротник, черемша, жимолость, саган-дайля становится особым игроком на просторе кулинарного творчества и дает очень много идей для переосмысления даже простых привычных блюд, которые перерождаются, если в них добавлять аутентичные сибирские вкусы. То же самое и с лимонадами, коктейлями, настойками, наливками и чаями на сибирских травах.

Фото: пресс-служба

Но ко всему этому дикосибирскому раздолью вкусов в паре идет хорошее вино. Наш Погреб вмещает 1200 позиций прекрасных вин шести континентов – предлагаем гостям от "Кристала" до "Петрюса". Более пятидесяти видов шампанского, редкие японские напитки, лучшие линейки российских вин.

Для туристического центра, каким является регион, обязательно надо иметь такой Погреб. Он член нашей команды, поэтому мы его зовем исключительно по имени – Погреб (улыбается).

Фото: пресс-служба

Каждый найдет свое. Кроме водки, водку мы не продаем. Вернее, у нас есть одна бутылка, но мы специально поставили шестизначную цену, чтобы человек подумал, да и выбрал бокал хорошего вина. Пока так и работает. Надеюсь, что это бутылка останется девственно неприкосновенной как минимум до нашего десятилетнего юбилея.

Фото: пресс-служба

– Назовите трех известных человек, которых очень хотели бы принять здесь, в "Сибирском лофте"?

Для нас важна не известность, хотя ряд знаменитостей уже отметили "Сибирский лофт", за что им большое спасибо. Но если просто назвать трех человек, которых мы бы очень хотели видеть, то это:

1. Инспектор-эксперт "Мишлена" или иного авторитетного кулинарного гида-премии. Мы уверены, что заслужим высокие оценки!

2. Человека, отвечающего за развитие внутреннего и внешнего туризма. Хотим показать, как создавать места притяжения туристов и эффективно развивать эко-систему знакового места, которым мы обязательно станем для Иркутска.

3. И конечно, тебя – того, кто читает сейчас эти строки. "Сибирский лофт" создан именно для тебя и твоих впечатлений!

Основатель ''Сибирского лофта'' Екатерина Глухова и обладатель звезды ''Мишлен'' Дэвид Эмерле (Grand Cru) / Фото: пресс-служба

Адрес "Сибирского лофта": Иркутск, улица Свердлова, д. 7

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Фото: пресс-служба
Автор: 14 июля 2022, 12:47

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