Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Воскресенье 5 марта

00:05Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта 22:13Может остаться ни с чем: Сдавшийся перед соблазном Джиган наплевал на семью и детей 20:15"Отекшее лицо": раздавленный разводом Прилучный пристрастился к горячительным напиткам 17:43"Хватило бы на трое суток": 67-летняя Долина похвасталась стойкостью юнца после близости 16:54"Перестали двигаться брови": обколотая Варлей горько пожалела о впрыснутом под кожу яде 16:35Смотрит в одну точку и еле шевелит губами: что стало с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым 15:52Беглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог 14:55Показавший свой причиндал Басков окунулся в мир "групповухи": Главное – не количество 13:52Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика 13:32Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно 13:10Семья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода 12:33"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо 12:01Уже синеет: с телом несчастного Костомарова начались страшные изменения 11:03"Что не сделаешь ради денег": уединившийся Галкин* выложил фото своего крепыша 08:14Как организовать свою собственную выставку? 06:21Эдита Пьеха дала рецепт: драники со вкусом детства 04:15Милые козлятки выстроились в очередь за лакомством – кто первый добежит? (видео) 02:09Почему мы не чувствуем боль и чем это грозит: объяснил врач 00:02День Льва Катанского: народные приметы и традиции 5 марта 22:11Садись, двойка! Бузова, Волочкова и другие звезды с треском провалились на вопросах для школьников 20:02Позор России: 5 кумиров шоу-бизнеса, растлевающих молодежь 18:44Прощание навзрыд: нашедшую покой у мраморной плиты Стриженову проводили еловыми ветками 18:33"До первого запоя": сладкая сказка обрюхатившего армянку Прилучного разбилась вдребезги 18:16"Он тоже возбужден": растянувшая влажные ноги Волочкова зашлась в диком крике 17:10Округлившаяся Ходченкова явила миру нового человека: Девочка 16:52"Уходи от него": вытащенный с того света Костомаров разорвал сердце Домниной в клочья 15:47Большой размер: Игорь Крутой показал достоинство настоящего мужика 15:12Миллионы от продажи московской недвижимости Лобода решила направить украинской армии 14:51SHAMAN под кайфом горячо ласкал молодуху за спиной у жены: Туда-сюда 14:45"С лицом как попа": располневшая Ева Польна взглянула на себя со стороны 13:13Обман и предательство: Алферова выставила Берова никудышным мужем 13:09"Никогда не будет семьи": потерявший жену Борис Корчевников остался один с маленькой дочкой 12:05Развод Бондарчука с женой предали огласке: Это конец 11:22"Чуть не расцарапала глотку": Гагарина врезала Басте в эфире шоу "Голос" 11:20Дочь развелась, а сын до сих пор ходит в холостяках: как живут дети Сябитовой 11:07"Слезы": измученный поражением ног 77-летний Якубович оставил завещание перед кончиной 09:59"Женщин у него было много": разочарованный Панкратов-Черный пожинает плоды разгульной жизни 08:07Милые совята покорили сердца зрителей – видео 06:08Модная верхняя одежда на весну 2023: Самые стильные варианты 04:10"Для хорошей кожи и женской красоты": как выбрать полезные финики 02:23Почему ЦБ РФ борется с нулевой ипотекой 00:01День Архипа и Филимона: почему 4 марта нельзя трогать иглы 22:20"Он падает": зачем певец SHAMAN засовывает в штаны продолговатый предмет 21:40"Что с лицом?": увядающая Собчак внезапно пожелтела 21:20СМИ: В Москве убили одного из разработчиков вакцины "Спутник V" 21:00Расставшаяся с молодым любовником Бабкина заговорила об обиде и мести: Изнутри сжирает зависть 20:20"Полное г****": собирающая бутылки Лолита Милявская наткнулась на жесткую критику 20:00"Вокруг меня достаточно идиотов": неразборчивая Лолита публично захаяла любовника 19:40"Всех на виселицу, всех расстрелять": отправившая дочь в психушку Распутина объявила о решительных действиях 19:20"Эта зараза надолго": переживший тяжелую болезнь Боярский признался в ухудшении состояния
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

161

Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.

История

Православная церковь чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. В юности святой служил рядом с горой Олимп, а потому его и прозвали Олимпийским.

Образ жизни у святого был простой. Он жил один, часто скитался от одного места к другому. В дар ему пришли особые способности исцеления и изгнания злой силы.

Дожил святой Тимофей до почтенной старости.

Традиции и приметы

В народе говорят, что, если купить новую обувь — она будет служить долго.

Многие приметы связаны с погодой. Старики в этот день старались выйти на улицу и погреть кости на солнце.

Чтобы защитить дом, разжигали костры. Этим огнем освещали пахотные поля и домашний скот.

Было принято устаивать застолье и пышный праздник. В доме должен раздаваться смех и идти долгий разговор.

А еще в этот день записывали сны. Если снилось серебро и золото, значит скоро будет достаток.

Что нельзя делать 6 марта

Дела нужно заканчивать, задачи незавершенными не оставляют.

Запрещено выпивать, чтобы оберечь от дурных последствий.

Не рекомендуется сажать и поливать растения, посаженные в этот день не вырастут.

Из дома не выходили без крестика и глотка святой воды.

6 марта 2023, 00:05
Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Солнцеликая Масленица славян: торжество света над тьмой

По теме

Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 8 марта

День Льва Катанского: народные приметы и традиции 5 марта

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

День Льва Катанского: народные приметы и традиции 5 марта

В этот праздник катались с горок.

День Архипа и Филимона: почему 4 марта нельзя трогать иглы

Традиции и народные приметы.

Объявлено о будущем ЕГЭ в России

Судьба ЕГЭ предрешена.

Город помнит своих спасителей: во Ржеве отмечают 80-летие освобождения от фашистов

3 марта для жителей Ржева – особый день. 80 лет назад Красная армия освободила город от немецко-фашистских захватчиков. А спустя пару суток они отступили и с Ржевско-Вяземского выступа, который занимали с 1941 г. Долгое время многочисленные сражения за город не рассматривали как единую битву, всё изменилось после выходом фильма Евгения Пригожина "Ржев".

Собянин: Время ожидания на станциях БКЛ сократилось до 1,5–2 минут в часы пик

Сократить время ожидания поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) помог запуск электродепо "Нижегородское".

Выбор читателей

04/03СбтПрощание навзрыд: нашедшую покой у мраморной плиты Стриженову проводили еловыми ветками 05/03Вск"Что же ты натворила": 73-летняя Пугачева полностью перекроила лицо 04/03СбтРазвод Бондарчука с женой предали огласке: Это конец 04/03Сбт"Уходи от него": вытащенный с того света Костомаров разорвал сердце Домниной в клочья 04/03Сбт"Слезы": измученный поражением ног 77-летний Якубович оставил завещание перед кончиной 04/03СбтОбман и предательство: Алферова выставила Берова никудышным мужем