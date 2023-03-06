Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

История
Православная церковь чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. В юности святой служил рядом с горой Олимп, а потому его и прозвали Олимпийским.
Образ жизни у святого был простой. Он жил один, часто скитался от одного места к другому. В дар ему пришли особые способности исцеления и изгнания злой силы.
Дожил святой Тимофей до почтенной старости.
Традиции и приметы
В народе говорят, что, если купить новую обувь — она будет служить долго.
Многие приметы связаны с погодой. Старики в этот день старались выйти на улицу и погреть кости на солнце.
Чтобы защитить дом, разжигали костры. Этим огнем освещали пахотные поля и домашний скот.
Было принято устаивать застолье и пышный праздник. В доме должен раздаваться смех и идти долгий разговор.
А еще в этот день записывали сны. Если снилось серебро и золото, значит скоро будет достаток.
Что нельзя делать 6 марта
Дела нужно заканчивать, задачи незавершенными не оставляют.
Запрещено выпивать, чтобы оберечь от дурных последствий.
Не рекомендуется сажать и поливать растения, посаженные в этот день не вырастут.
Из дома не выходили без крестика и глотка святой воды.