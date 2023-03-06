Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта

Тимофей Весновей – уж тепло у дверей.



История

Православная церковь чтит память преподобного Тимофея Олимпийского. В юности святой служил рядом с горой Олимп, а потому его и прозвали Олимпийским.

Образ жизни у святого был простой. Он жил один, часто скитался от одного места к другому. В дар ему пришли особые способности исцеления и изгнания злой силы.

Дожил святой Тимофей до почтенной старости.

Традиции и приметы

В народе говорят, что, если купить новую обувь — она будет служить долго.

Многие приметы связаны с погодой. Старики в этот день старались выйти на улицу и погреть кости на солнце.

Чтобы защитить дом, разжигали костры. Этим огнем освещали пахотные поля и домашний скот.

Было принято устаивать застолье и пышный праздник. В доме должен раздаваться смех и идти долгий разговор.

А еще в этот день записывали сны. Если снилось серебро и золото, значит скоро будет достаток.

Что нельзя делать 6 марта

Дела нужно заканчивать, задачи незавершенными не оставляют.

Запрещено выпивать, чтобы оберечь от дурных последствий.

Не рекомендуется сажать и поливать растения, посаженные в этот день не вырастут.

Из дома не выходили без крестика и глотка святой воды.