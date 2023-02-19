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Солнцеликая Масленица славян: торжество света над тьмой

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Масленица – праздник солнца в концепции мироздания.

В 2023 году он выпадает на 20 февраля, что противоречит традициям предков. Древние славяне провожали зиму ежегодно в день весеннего равноденствия — в марте. С принятием на Руси православия Масленицу вообще хотели отменить, но народная любовь к празднику была слишком велика — и тогда дату в календаре подвинули, чтобы не мешала церковному посту.

Однако идейная суть торжества осталась прежней. Это всегда победа света над тьмой, а также веселые похороны зимы и жизненных неурядиц. Блины же — исконно поминальное блюдо. Ключевую роль для Масленицы играет их желтый цвет и округлая форма, ведь прообразом праздника выступает солнечный лик. Это связано с представлениями славян о мировом устройстве.

Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова

"Согласно сказаниям, Солнце на небе было символом божественного триединства Рода, Ярилы и Сварога, их общим началом жизни, тогда как Огонь в древние времена служил центром мира, в котором проходила вся жизнь человека", — информирует аннотация к экспонатам в новосибирском "Музее Солнца".

Масленица как праздник установилась под воздействием культа Солнца, который оставил после себя массу следов. До сих пор актуальны солярные знаки и изображения в формате оберегов. На Руси ими украшали национальные костюмы, стяги, оружие и военную амуницию, храмы, бытовые предметы и даже строения.

Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова

Практически все славянские городища и поселения строились по модели солярных знаков и были точно ориентированы на четыре стороны света. Касалось это и домоустройства. Комнаты размещали по принципу движения Солнца. Одной из ведущих зон была изба как избавительница от неведения, где по утрам с гимнами и молитвами встречали восход. Имела большое значение и светлица — женская мастерская, где на лица падали солнечные блики, наполняя людей светлой энергией и выражаясь в творчестве.

Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова

Свадьбы древние русичи на Масленицу не играли — для этого был день осеннего равноденствия. Однако холостых юношей уже подгоняли создавать семью. На шумных гуляниях они присматривались к девушкам, спускаясь вместе с ледяных гор. А еще всей гурьбой хороводы водили и на санях по кругу мчались, чтобы "раскатать" солнце.

Новобрачных в период Масленицы по традиции снегом закапывали, чтобы Мать Сыра Земля ото сна очнулась. Подходили для этого исключительно молодожены, поскольку недавно прошли свадебный обряд — одну из главных солнечных церемоний.

Музей Солнца в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова

Ритуальные костры для сжигания чучела размещали на возвышенностях, поближе к Солнцу. Славяне пытались синтезировать земной и небесный огонь, чтобы скорее потеплело. Костры на Масленицу должны были наполнить светом обширное пространство, принести полям плодородие.

Солнце над Волгой. Фото: Екатерина Ежова

Чучело же канонически символизировало богиню зимы и смерти Мару. Ее соломенный образ предавали огню, запуская процесс очищения и обновления. Славяне понимали, что все события цикличны по законам Солнца: как зиму сменяет весна, ночь сменяет день, так и физическая смерть — не конец, а этап перерождения.

Фото: Екатерина Ежова

19 февраля 2023, 07:08
Фото: Екатерина Ежова
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