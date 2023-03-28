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Общество
Александров день: что нельзя делать 28 марта

Александров день: что нельзя делать 28 марта

Традиции и приметы.
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

28 марта православные вспоминают Александра Сидского. Житие святого относится к третьему веку. Прозвище его произошло от названия античного города Сиде, где мученик служил и распространял учения Христа.

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Согласно преданию в период гонения на христиан подчиненные императора Аврелиана подвергли Александра жестоким пыткам, однако святой стойко перенес все истязания и был казнен за то, что отказался отречься от веры. А его судья тут же упал, начал биться в конвульсиях и умер.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 МАРТА 2023 ГОДА

Наши предки верили, что в день памяти святого нельзя был ходить в лес на прогулку, чтобы не столкнуться с нечистой силой, откуда пошел запрет на планирование путешествий 28 марта. Кроме того, на Александров день не рекомендовалось мыться, чтобы е смыть с себя удачу.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

На Руси Александров день еще называли Лесное ухоженье. И хоть ходить в лес было нельзя, однако его нужно было благодарить за угощенья. 28 марта было принято ходить в гости с дарами леса, а хозяйки готовили овощные блюда.

Наши предки внимательно следили за птицами. Громкое пение предвещало дождливую погоду, а затишье, согласно народной примете, говорило им о приближающем тепле. Прилет чаек ознаменовал окончательное вступление весны в законные права.

Фото: pixabay.com
Автор: 28 марта 2023, 00:08 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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