Как избежать взлома мессенджера – три совета киберэксперта

Как защитить свой аккаунт от злоумышленников?

Понять, что ваш аккаунт оказался в руках злоумышленником — просто. Скорее всего, вам на телефон придет код авторизации, который вы не запрашивали. Либо вы, как владелец аккаунта, просто не сможете в него войти. Как избежать такой ситуации — рассказал эксперт по кибербезопасности Антон Шумилов.

Прежде всего, необходимо установить двухфакторную авторизацию, цитирует эксперта интернет-издание "360". Так, у вас появится промежуточный шаг, по которому будет возможно распознать действия злоумышленника. Такое решение сработает для аккаунтов социальных сетей, мессенджеров, почты и др.

Во-вторых, время от времени в мессенджерах нужно проверять подключенные устройства. Если обнаружен не ваш девайс, будь то ноутбук, смартфон или планшет, необходимо удалить его из списка. Проверить можно в меню настроек в интерфейсе приложения.

Также, обязательно каждые три месяца, или хотя бы шесть, менять пароли. Необходимо использовать разные комбинации для разных аккаунтов. Эксперт не рекомендует использовать старые пароли, схожие с другими учетными записями. Пароль стоит поменять и в том случае, когда есть признаки захвата аккаунта злоумышленниками.