Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России

Чем грозит распространение чужеродных растений и животных?

На одном из научных ресурсов опубликована совместная работа российских и американских ученых, посвященная тенденциям расселения 100 опасных инвазионных видов растений и животных в России. Речь идет о таких организмах, которых изначально не было в фауне или флоре региона. Они оказались там вследствие разных событий, например, перемещению рыбацких судов.

Ранее ученые составляли похожие списки для всего мира и для Европы. В новой же работе эксперты сфокусировались на российских тенденциях и степени опасности распространения биологических видов. Некоторые виды были занесены на территорию еще до XVI века. А вот стремительный рост числа инвазивных видов отмечается с середины прошлого века.

33% видов были привезены в Россию специально. Например, ясенелистный клен, ондатра и американская норка. 5% видов попали в страну через естественные миграции. Также имеет место быть внутригосударственные миграции, например, из Северного Кавказа в европейскую часть.

Самым опасным организмом названа амброзия трехраздельная. Это растение занимает поля, вызывая в дальнейшем сильную аллергию у людей. А вот моллюск тередо и камчатский краб не имеют потенциала для распространения ареалов обитания, цитирует ученых RT.