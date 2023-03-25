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Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога

Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога

Три лайфхака от специалиста
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Кризис среднего возраста — это состояние, когда человек прощается с привычным образом жизни, а на его место приходит неизвестность. Как правило, такое состояние приходит после 30 лет. Именно после этого возраста люди заканчивают "обязательную часть" жизни, после которой не знают, что делать дальше.

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Психолог Павел Раков описывает ситуацию так. Сначала человек заканчивает школу, потом идет в институт, затем устраивается на работу. Он добивается целей, вроде квартиры, отказывая себе абсолютно во всем. По итогу, человек не успевает насладиться моментом, ведь впереди всегда мелькает следующий шаг. А когда человек не видит впереди ничего, он не добивается цели, а значит попадает в кризисное состояние.

"Не каждый может проигрывать", — цитирует психолога издание RT.

Для того, чтобы облегчить симптомы и пережить кризис среднего хобби, Павел называет три важных пункта:

  1. Повысить собственную полезность. Человеку нужно дело, например, хобби или волонтерство.
  2. Самостоятельность и активность. Не стоит ждать помощи от других, нужно самому придумывать себе дела.
  3. Компетентность. После определенного возраста важно оставаться на плаву, получая, например, новую профессию.
Фото: A. G. Holesch/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com/
Автор: 25 марта 2023, 08:00 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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