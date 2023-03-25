Что делать, если отношения рушатся из-за денег

Деньги играют большую роль в отношениях, пусть даже изначально пара образовалась совсем на других основах.



Большая часть потребностей, стремлений, желаний, а также страхов и опасений связана как раз с темой финансов. Если вы чувствуете, что вопрос бюджета стал негативно влиять на ваши отношения, пора уделить ему серьезное внимание. Как это сделать грамотно и сохранить семью, "Дни.ру" рассказала Юлия Никас – психолог, автор собственного метода по работе с сознанием и подсознанием. Ее обучение прошло и получили результат более 15 000 человек.



Шаг 1. Определить степень ценности

В обществе существует стереотип, что в счастливой семье мужчина обязательно добытчик, а женщина – хранительница очага. И очень часто супруга теряет уважение к своему партнеру, если она зарабатывает больше, а муж ее не обеспечивает или по каким-либо причинам становится не способен это делать.

У вас такая же ситуация? Тогда дайте себе честные ответы на вопросы: «Имеет ли ценность для меня этот мужчина? Я верю в этого человека? Есть у меня желание быть с ним?». Если ответ положительный, можно переходить к другим шагам. Если нет, то, к сожалению, точка невозврата пройдена.

Шаг 2. Найти свое чувство уважения и восхищения

Вы зарабатываете больше своего партнера, и это вызывает определенные сложности? Вам тяжело от данного факта? Тогда направьте свое внимание на поиск того, чем вы восхищаетесь в избраннике и за что его уважаете. Только искренне, не обращая внимания на шаблонные "мужчина должен", которые прививаются нам обществом с детства. Может, партнер очень заботливый и внимательный, и у вас действительно хороший секс. Или с ним всегда есть о чем поговорить, не скучно вдвоем.

А когда найдете эту основу положительного отношения, то спросите себя, стоит ли она того, чтобы оставаться с мужчиной? И в случае "да", отпустите долженствования и стыд, которые навязало общество, и живите с наслаждением своей жизнью.

Шаг 3. Идти в сотрудничество

Когда ваша цель – поддержать мужчину, чтобы он зарабатывал больше, не нужно стремиться кого-то переделывать, ни себя, ни его. Если партнер – художник, ему не стать бизнесменом или директором компании, поскольку не обладает талантами управления. А вот исключительным художником – вполне.

Поэтому ищите сильные качества – свои, мужчины – и выстраивайте эффективную финансовую стратегию на них. Художнику сложно самостоятельно реализовывать свои картины, а хороший продавец легко справится. Ищите нужного человека для развития – бухгалтера, управляющего и так далее. Идите в сотрудничество!

Шаг 4. Замените претензии на веру

Когда ссоры происходят по любому поводу, а не только из-за денег, мы зачастую постоянно упрекаем друг друга. Это выдерживать очень сложно. Однако в основе претензий лежит страх. На самом деле мы боимся, поэтому позволяем себе срываться на крик и предъявлять требования. Когда едва хватает на базовые потребности, без денег остаться страшно

Но для вашей пары такое поведение не станет опорой. Оно только усиливает напряжение, непонимание и углубляет разрыв в отношениях. Ведь человеку помогают не обесценивание и упреки, а вера, любовь и поддержка.

Шаг 5. Совместно найдите новый алгоритм

Из любой, даже сложной проблемы всегда есть выход, но у нас не всегда есть готовность его найти. Так происходит потому, что мозг бережет энергию и работает по привычным схемам, отыскивает банальные решения, которые находятся в привычных и доступных границах.

А если для индивида привычна роль "жертвы" или установка, что «денег нет», ему сложно найти эффективное разрешение ситуации, приводящее к деньгам и развитию. Но если посмотреть на себя и партнера другими глазами, как на тех, кто способен справиться с данным вопросом, то поиск новых алгоритмов – и действий становится возможен.

Дайте себе время на совместный поиск вариантов. Это будет не быстро, поскольку найти решение, выходящее за привычные границы, непросто, потребуется изменить взгляд на партнера и на себя. Запишите на листочке: "Что я могу сделать в такой-то ситуации…, чтобы получить…" – и вместо троеточий впишите свою проблему, нужный итоги действуйте!

Шаг 6. Позвольте себе быть собой

Есть расхожее мнение, что деньги плохо влияют людей, однако это не так. Они просто дают возможность человеку быть собой, проявляют то, что находится у него внутри. "Денежное стеснение" ярко обнаруживает истинные черты характера, настоящие ценности и глубинные страхи.

Подумайте, каким человеком и партнером вы хотели бы стать? И проявляетесь ли именно таким образом? Или все же ваши слова и действия далеки от этого идеального образа и можно что-то скорректировать?

Шаг 7. Помните, что деньги – не мерило человека

Сегодня в реалиях вечного "достигаторства" деньги становятся чуть ли не мерилом личности. Но если ваш заработок небольшой, это не делает вас хуже других. И никак не характеризует вашу личную ценность. Деньги – не мерило человека. Важно то, как вы действуете, кто вы на самом деле. Биоинженер не хуже директора фирмы, а техник – не хуже бизнесмена.

Если понимаете, что отношения под угрозой из-за финансового вопроса, но желаете их сохранить, то пройдите эти семь шагов, и вы сможете вывести их на новый уровень.

Но самое главное, что стоит помнить всегда, во всех ситуациях и в любом моменте своей жизни, – деньги не могут быть дороже человека!